Un bombardeo al agua en el Casademont Zaragoza: el drama de los triples

El Casademont Zaragoza se encamina hacia la Primera FEB no por un solo mal y sí por la conjunción de varios de ellos y la lista podría ser interminable, pero uno de los más importantes y de los que más explican la mala situación clasificatoria de los aragoneses es el porcentaje de tiro de tres, un drama que fue capital para la derrota contra el Valencia Basket, no solo por los fallos, sino por los momentos. Y no es la primera vez.

Contra el equipo taronja solo volvió a ser la evidencia de un mal endémico de toda la temporada. Al Casademont le falta mucho en su juego e incluso en calidad individual y si salva la categoría será de forma agónica y casi milagrosa, pero no por la aportación global de su tiro exterior, aunque ha tenido algún día de inspiración.

Ante el Valencia Basket fue un pírrico 20%, un 6 de 30 sonrojante con cuatro jugadores que hicieron agua en todos sus lanzamientos: Joaquín Rodriguez en cinco intentos, Bell-Haynes en cuatro, Miguel González en dos y Dubljevic en uno. A ellos hay que sumar el 1/4 de Spissu y el 1/5 de Wright-Foreman. Los principales tiradores, con la mano encogida en un día para dar el do de pecho.

De todos modos, aunque ayuda a ganar, la clave en el Casademont no suele estar en el tiro de tres, porque en las últimas cinco derrotas ha habido de todo en cuanto a acierto y solo un denominador común: partido perdido. Ante el Bàsquet Girona fue un 49%, contra el Baxi Manresa, un 40% y frente al UCAM Murcia, un 36% con solo 14 lanzamientos. En el otro lado de la moneda, el 20% contra el Valencia y el triste 16% contra el Coviran Granada. Es decir, no marca la diferencia, pero podría hacerlo.

Lo más sangrante sin duda alguna es la defensa. El Casademont Zaragoza es el peor equipo en el aro propio de toda la Liga Endesa, con 3.082 puntos en total recibidos, una media de 96,3 por partido. Inasumible. Por cierto, el rival de este viernes, el Río Breogán, es el segundo peor en ese registro, pero ha anotado 133 puntos más y está décimo y muy tranquilo.

Así que cuando se junta una defensa espantosa y los fallos en canastas en momentos clave, el cóctel fatal sale muy fácil. El Casademont falló tiros abiertos cuando estaba en el filo de la navaja, especialmente en el último cuarto, y no supo cerrarse en defensa. Y eso por no hablar del empeño en vencer el partido con el tiro exterior cuando entre Olaseni, Jaime Fernández y Robinson estaban haciendo mucho daño en el poste bajo. Había encontrado el Casademont un filón y decidió dejar de explotar el oro para irse a por el carbón.

El equipo aragonés decidió huir del plan que le estaba funcionando para meterse en un jardín en el que pocos días sale victorioso porque en solo tres partidos ha firmado un 50% en triples o más. Uno lo perdió encajando 115 puntos, contra el Baskonia, y los otros dos fueron en casa en los triunfos ante el San Pablo Burgos, el día del trance de Washington (7/9), y contra el Morabanc Andorra.

Los números individuales

El dato global del Casademont es de un mal 31,7%, solo por detrás del San Pablo Burgos, también es el que menos intenta por duelo, 24.1, empatado con el Hiopos Lleida, y ningún jugador individualmente llega al 40% de acierto. En realidad sí, Josh Richardson, que lo logró en sus únicos tres partidos de Liga Endesa como rojillo, pero ya no está. El segundo es Washington… que tampoco está ya.

Robinson, uno de los hombres más importantes del equipo, no llega al 30%, otro peso pesado como Dubljevic firma un 22% y Jaime Fernández un 19%, pese a su buen día contra el Valencia. Por ponerlo en perspectiva, hay 23 jugadores en la Liga Endesa que tiran con unos porcentajes de un 40% o más.

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Ante el Breogán, partido que hay que ganar para salvarse como primer premisa e indispensable, necesitará el Casademont su mejor versión en defensa, en intensidad, mentalidad y también en el acierto de tres puntos si quiere tener opciones de seguir en la ACB.