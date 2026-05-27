Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza: "Vamos a jugar una final con un premio más grande que un oro o un trofeo"

El técnico del Casademont Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, afirmó tras caer en la Liga Endesa ante el Valencia Basket que a su equipo le espera «una final», cuyo premio «es más importante que un otro o un trofeo», en referencia al vital duelo del viernes contra el Río Breogán, en el que los rojillos se juegan no descender a Primera FEB. El partidosupondrá lograr que Zaragoza «siga en la segunda mejor Liga del mundo, que es donde tiene que estar».

García de Vitoria se mostró «convencido» de que su escuadra llegará a Lugo «con la convicción, la energía y el deseo» de sacar el partido. En ese sentido, señaló que frente al Valencia se vio «un equipo con energía», que fue capaz «de pelear de tú a tú contra un semifinalista de Euroliga». Por ello, el técnico se mostró «orgulloso» de sus jugadores, que «se han vaciado», pues el equipo no tuvo «un problema de actitud», sino «de acierto».

«Creo que no hemos cometido muchos errores y no hemos repetido errores. Eso nos ha ayudado. Qué duda cabe que los aplausos del público son la gasolina para sentirnos arropados y responsabilizados», explicó.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el preparador aseguró que «en los primeros cuatro minutos hemos visto lo que es Valencia Basket, porque han cogido cuatro rebotes ofensivos en un ataque, han tirado cinco triples y han corrido contraataques, pero hemos sido capaces de igualar el partido, de ganarles el rebote ofensivo y pelear de tú a tú».

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«A un ritmo alto hemos conseguido defender bien y atacar bien. El tiro de tres marca el partido, una diferencia como el otro día ante el Murcia, pero nosotros hemos metido dos triples en la segunda parte tras una jugada de pizarra y el de Jaime», agregó. Por último, García de Vitoria quiso ver «el lado positivo» y es que, pese a los puntos recibidos, «hemos visto a un equipo con energía que nos da fuerza». n