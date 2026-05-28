Bankolé y Mawuli, las únicas incógnitas que quedan por despejar en el Casademont Zaragoza: así está la situación contractual de la plantilla

Al Casademont Zaragoza solamente le quedan dos incógnitas que despejar con respecto a la plantilla que esta temporada ha vencido la Supercopa, ha sido líder de la Liga regular, subcampeón de Liga y tercero en la Euroliga: Ornella Bankolé y Stephanie Mawuli.

Ninguna de las dos, igual que Helena Pueyo, fue protagonista de la tanda de renovaciones anunciadas por el club en el mes de marzo, todas ellas en un intervalo de poco más de tres semanas. La balear ya está confirmado y anunciado que no sigue en el Casademont, pero de momento no hay noticias ni de la gala ni de la japonesa.

El conjunto aragonés, pase lo que pase con el posible descenso del masculino de este viernes, tiene ya una columna vertebral de muchas garantías cerrada, aunque Reynaldo Benito, presidente de la entidad, tranquilizó con el proyecto femenino en la recepción por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Mariona Ortiz, Nerea Hermosa y Helena Oma tienen contrato hasta 2027 tras renovar las tres el curso pasado por dos temporadas.

A ellas hay que sumar la batería de renovaciones de marzo. El día 1 fue la de Hempe, el 5 le tocó el turno a Vorackova, el 17 se anunció la de Laia Flores y, el 23, la de Nadia Fingall. Todas ellas también hasta el 2027 salvo en el caso de la base catalana, que firmó hasta el 2028.

Y bajas hay tres confirmadas. La primera fue la sorprendente de Carla Leite, con contrato en vigor y justo al día siguiente de la Final Six de la Euroliga, con el playoff entero todavía por delante, abonó su cláusula y se fue a Portland Fire, a la WNBA, donde por cierto está deslumbrando. Cuando acabe la temporada en Estados Unidos fichará por el Mersin turco según la prensa del país otomano.

Después llegó una que, por desgracia, era esperada, la de Helena Pueyo, que fue la jugadora más valorada de esta temporada recién terminada. La última, una sorpresa, la de Aminata Gueye, que pondrá rumbo al USK Praga tras el pago de la cláusula también. Tenía un año más de contrato.

El caso de Bankolé y Mawuli

La francesa ha tenido un gran impacto en el equipo, con días grandes como su 32 de valoración en la pretemporada en Corea del Sur, sus 20 en el mismo registro contra el Perfumerías Avenida en enero o su última gran actuación, sus 16 puntos sin fallo desde el triple contra el Landes en los cuartos de final de la Euroliga.

Ha firmado un 8.9 de valoración en Liga Endesa y un 8.3 en el playoff, pero su impacto se ha ido diluyendo en la segunda vuelta pese a sus fogonazos y su intensidad en pista. Eso sí, dejó claro en una entrevista con este diario que quiere seguir: "Si por mí fuera seguiría porque estoy muy feliz aquí, pero no todo depende de mí", dijo.

Mawuli ha terminado su segunda temporada y ocupa plaza de extracomunitaria, por lo que a priori lo tiene más complicado para seguir que Bankolé

El caso de Mawuli invita más al pesimismo en cuanto a su continuidad. Pese a que ha tenido buenos días, su impacto no ha sido tan trascendental. Ha hecho un 6.7 de valoración en Liga regular y un 3.8 en playoff, números bajos para una jugadora que ocupa plaza de extracomunitaria, que será la clave de su salida si se acaba dando.

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En la Liga Femenina Endesa solo se permiten dos plazas extracomunitarias y se suelen reservar para jugadoras diferenciales. Una es de Nadia Fingall, cuyo rendimiento ha sido muy bueno, especialmente en la primera parte de la temporada, y la segunda la ocupa Mawuli a día de hoy, porque Hempe, pese a ser estadounidense, tiene pasaporte de Macedonia del Norte. Además, el Casademont tiene ya aseguradas, salvo sorpresa inesperada, las cuatro licencias de formación local mínimas con Mariona, Laia Flores, Hermosa y Helena Oma, así que podrá acudir al mercado sin limitaciones.