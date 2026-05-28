Casimiro, entrenador del Breogán, avisa al Casademont Zaragoza: "Nos jugamos la décima plaza"

Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, avisó este jueves al Casademont Zaragoza que mañana no espere medirse a un rival relajado en el Pazo Provincial de Lugo, donde al conjunto maño solo le vale ganar para soñar con la permanencia en la ACB. “Cada vez que se lanza el balón al aire, yo quiero ganar siempre, dar mi máximo independientemente del rival que esté enfrente, y eso es lo que he trasladado a mis jugadores”, apuntó Casimiro, quien pidió ambición a sus jugadores para defender la décima plaza, amenazada por el Manresa.

El técnico breoganista confirmó que tiene a todos sus jugadores disponibles para este partido, pese a que algunos sufrieron “un proceso de infección estomacal” que les ha impedido entrenar con el grupo a lo largo de semana. “Es un partido superimportante para nosotros, no podemos olvidar que está en juego la décima plaza. Durante la semana hemos trabajado pensando en dar nuestra mejor versión. Queremos hacer un buen partido por respeto a nosotros mismos y porque esa décima plaza nos puede dar opciones a más cosas”, explicó en rueda de prensa.

Sobre el rival, dijo que ya se nota la mano de Gonzalo García de Vitoria, tercer inquilino del banquillo maño tras el paso de Jesús Ramírez y Joan Plaza. “Ahora es un equipo que quiere correr, que busca ser vertical con transiciones muy rápidas. Y luego es un equipo que va muy fuerte al rebote de ataque y que intenta jugar con mucha intensidad”, analizó.

Casimiro, además, apuntó al ‘refuerzo’ que han tenido para este final de curso, en referencia al canadiense Trae Bell-Haynes, ya recuperado de la lesión en la mano que lo tuvo casi cuatro meses alejado de las pistas. “Ha estado mucho tiempo apartado y ahora está cogiendo ritmo. Es un jugador que pasa muy bien el balón, una amenaza constante por los puntos que tiene en sus manos. Poco a poco, está volviendo a ser el jugador que era antes de la lesión”, apuntó.

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Finalmente, Casimiro destacó la importancia de que jugadores “importantes” en su sistema de juego como Aleksandar Aranitovic, Mihajlo Andric, Dominik Mavra o Francis Alonso hayan renovado su contrato con el Breogán porque “siempre es importante no empezar de cero y tener un recorrido realizado”.