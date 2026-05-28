Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont: "No tengo capacidad para jugar tres partidos a la vez"

Gonzalo García de Vitoria no contempla en ningún caso la posibilidad de que el Casademont Zaragoza abandone de manera forzada la ACB. Y la plantilla, por lo que indicó el técnico en sala de prensa, tampoco. "No tenemos dudas, los jugadores deben saber qué es esto, tenemos veteranos", explicó el técnico.

Por sus palabras, podría parecer que el equipo aragonés depende de sí mismo, pero no es el caso. Aun así, su mensaje fue de pensar en sí mismos porque "si no ganamos nosotros el resto no tiene sentido". "No vamos a estar pendientes de otras canchas. Si por casualidad el partido sale redondo, vas muy bien y llega un momento en el que pueda estar cerrado, seguramente ahí sí se pueda mirar a otras pistas. No tengo esa capacidad como para estar jugando dos o tres partidos a la vez", subrayó.

A la plantilla, Gonzalo la ve animada a pesar de la crítica situación. "Cuando preguntas a los jugadores, todo el mundo te dice que está bien, pero lo que sí vi es que, a diferencia de otras veces, no me dio la sensación de que el equipo estuviera hundido, desconectado o con más dudas, la sensación era la contraria. De hecho, nada más entrar les pregunté cómo estaban y todos me dijeron que bien. Les pregunté si estaban mejor que el día anterior y todos dijeron que sí. Las caras también decían lo mismo", dijo el técnico.

El escenario de un descenso del Casademont es dramático. "Les hemos explicado lo que hay en juego. Recuerdo una reunión en la que se explicó lo que significaba perder la categoría. Los menos perjudicados son los jugadores porque tienen más mercado. Les dijimos lo que le puede pasar al cuerpo técnico, al personal del club, al cuerpo técnico. Hay diferencia entre objetivo y necesidad. La necesidad es más importante", incidió García de Vitoria.

El Breogán

Para evitarlo, lo primero es ganar en Lugo. "Si somos capaces de entrenar las emociones, vamos a llegar bien al partido. Hemos ido más al lado positivo, generando confianza. Hemos hecho cosas bien estos partidos", apuntó. Enfrente, sin demasiado en juego, estará un sólido Breogán: "Será complicado por todo lo que supone. Primero, por el rival. Jugamos en el Pazo, un sitio que conozco muy bien. Es un pabellón de los de antes, pequeño, con el público muy encima, que empuja mucho y disfruta muchísimo de su equipo. Entiende todo lo que les costó volver a la Liga Endesa. Les dije a los jugadores que es un sitio donde da gusto jugar, porque es un ambiente hostil, pero bonito. Además, es un equipo que está jugando muy bien. Si a inicio de temporada veías la plantilla, nadie pondría a Breogán donde está ahora. Eso habla muy bien del trabajo que han hecho. Juegan muy bien, están muy trabajados, ofensivamente tienen las ideas muy claras y los roles muy definidos".

Donde no puede ni debe ganar el Breogán al Casademont es en actitud. "En el partido de la ambición, no nos pueden ganar. Ni ante Murcia ni ante Valencia tuvimos menos ambición. No podemos pensar mucho, tenemos que jugar sueltos", remató.