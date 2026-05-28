La misión de supervivencia del Casademont Zaragoza ha comenzado: "Nos agarramos al clavo ardiendo"

La misión de supervivencia ha comenzado. El Casademont Zaragoza ya está en Lugo para jugar, ante el Breogán, uno de los encuentros más importantes de su historia. La expedición del equipo aragonés, compuesta por los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva y los aficionados, cogió un vuelo directo a Santiago y después viajó por carretera hasta la ciudad en la que deberá asegurar su presencia en la ACB una temporada más.

Y la sensación general es que lo va a conseguir. Aunque no depende de sí mismo, nadie piensa en un hipotético descenso. De hecho, aunque todo el mundo es consciente de lo que hay en juego, hay confianza en que el viaje de vuelta sea con una sonrisa. Precisamente, el día de antes del capital choque en el Pazo de los Deportes, el ambiente era distentido. Los jugadores bromeaban entre ellos y saludaban a los aficionados que, como no podía ser de otra manera, les daban ánimos y les deseaban la mayor de las suertes. Hoy será el día de ponerse serios y acabar con una alegría un año que ha sido de muchos suplicios.

"La temporada ha sido fatal", comenzaba diciendo Álex, algo que, sin embargo, no le ha frenado para ir hasta Lugo, como ya hizo hace cuatro años cuando el Casademont se jugaba la vida en Murcia. ¿Qué vas a hacer?Hay que apoyar hasta el final. Nos agarramos al clavo ardiendo", aseguraba el zaragozano.

Viajeros repetidores

En el avión destino tierras gallegas había seguidores de todas las edades. Carmen y Teresa son dos aficionadas que ya saben lo que es hacer un desplazamiento con el Casademont. Como más de uno y más de dos que animarán hoy en el Pazo, las aragonesas viajaron con el equipo femenino a Praga. "Nosotras somos más de las chicas, pero hemos decidido ir porque hay que echar el resto", decían concienciadas. Carmen estaba más esperanzada con lograr el objetivo. Por su parte, Teresa consideraba más el viaje un acto de fe. "No las tengo todas conmigo", decía.

Los que no tienen dudas sobre lo que va a pasar en Lugo son Mateo y ALejandro, un padre y un hijo. La idea de ir a apoyar al Casademont salió del padre. "Llevaba tiempo queriendo viajar con el equipo y esta es una buena oportunidad", comentaba. "Nos vamos a salvar. Se tiene que notar quién se está jugando más, hemos mejorado mucho en los dos últimos días y además el resto de rivales tienen partidos muy difíciles". Con un sí rotundo contestó el pequeño a la pregunta del millón. Alejandro, que siente una devoción especial por Bell-Haynes, desaba con todas sus fuerzas que este no sea su primer y último viaje para ver al Casademont Zaragoza en la ACB.