Ornella Bankolé renueva con el Casademont Zaragoza: "Tengo muchas ganas de vivir emociones junto a vosotros"

El Casademont Zaragoza ha firmado este jueves otra renovación, una de las dos únicas pendientes. Ornella Bankolé continuará en el conjunto rojillo la próxima temporada tras haber alcanzado un acuerdo con el club. La francesa estará en la disciplina de Carlos Cantero durante, al menos, el año firmado en su nuevo contrato.

La entidad reconoce que la alero del cuadro aragonés se ha convertido en una jugadora muy querida por la Marea Roja, en especial, debido a su entrega, su compromiso y, sobre todo, también por su calidad. "De esta forma, la jugadora francesa seguirá formando parte de nuestro equipo femenino que apuesta por la continuidad de una plantilla que de nuevo ha completado un año para el recuerdo", valora el Casademont Zaragoza en su comunicado.

La propia jugadora ha sido la primera en dar la noticia a través de un vídeo publicado en las redes sociales del club: "Formaré parte el equipo la temporada que viene. Estoy superilusionada y tengo muchas ganas de vivir emociones junto a vosotros. Ojalá vayamos a levantar un título. Os espero en septiembre y os doy muchos besos", afirma.

En el vídeo aprovecha también para agradecer el respaldo de la afición: "Estoy superfeliz de haber tenido la suerte de conoceros. Habéis sido un apoyo increíble para nosotras. Hemos sentido el cariño toda la temporada y sin vosotros nada de lo que hemos hecho hubiese sido posible", asegura.

Entre sus actuaciones más destacadas resalta el partido de cuartos de final de la Final Six de la máxima competición continental de baloncesto femenino disputada en el pabellón Príncipe Felipe frente al Basket Landes, donde finalizó con 16 puntos y en el que fue clave para conseguir posteriormente la histórica medalla de bronce.

Además, Bankolé ha disputado un total de 58 partidos oficiales con la elástica rojilla en su primera temporada entre las competiciones de Supercopa, Liga Endesa, Copa de la Reina y Euroleague Women. Así, la única jugadora del róster que todavía no ha confirmado su futuro inmediato en Stephanie Mawuli.