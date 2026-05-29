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El Breogán-Casademont Zaragoza, en directo: así está la lucha por el descenso en tiempo real
Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en Lugo y las actualizaciones de los resultados de la jornada que decidirá si el equipo aragonés sigue o no en la ACB
Ganar o bajar. No hay más. El Casademont Zaragoza se juega esta noche la vida en Lugo. Los aragoneses deben superar al Breogán en el Pazo de los Deportes (20.30) y luego esperar que el Gran Canaria o el Andorra pierdan para poder seguir un año más en la ACB. Es el de este viernes uno de los choques más importantes de la historia del club y de él dependen muchas cosas. Sigue con nosotros en tiempo real todo lo que pasa en el angustioso duelo, así como lo que sucede en el resto de pistas implicadas en la pelea por el descenso:
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