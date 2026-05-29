El Casademont Zaragoza se conjura en el Pazo de Lugo: "Tenemos un gran plan de partido"

La concentración es máxima y los nervios, a cada segundo que pasa, van en aumento. Aun así, sigue reinando el buen ambiente en el seno del Casademont Zaragoza. El equipo aragonés se ha ejercitado este mediodía en el Pazo de los Deportes de Lugo, que será el escenario donde se jueguen el todo por el todo ante el Breogán en un encuentro que va a marcar su futuro.

Las ideas están claras. Gonzalo García de Vitoria ha dado los últimos detalles técnicos y tácticos mientras sus pupilos escuchaban pacientemente. La sesión ha acabado, para soltar esos nervios, con un concurso de lanzamientos desde el medio del campo en el que el ganador ha sido Marco Spissu.

Todo ello bajo la atenta mirada de Pedro Llompart, secretario técnico del Casademont Zaragoza y de José Antonio Artigas, director general del club. Como colofón, todos los jugadores se reunieron en el centro de la pista e intercambiaron opiniones y ánimos en una especie de conjura pensando en lo que va a ser en tan solo unas horas.

La misión

Al finalizar el entrenamiento, Olaseni ha atendido a los medios de comunicación desplazados. "Entendemos por qué estamos aquí. Tenemos que ganar un partido, así que estamos centrados. Es la última vez que vamos a estar juntos como grupo antes de un choque, así que intentamos mantener la concentración", comenzó el pívot.

Hay mucho en juego. "En situaciones como esta intentas no pensar demasiado en ello. Solo tratas de jugar el partido, pero al mismo tiempo, obviamente, tienes la cabeza metida en el encuentro. Creo que tenemos un gran plan de partido. Los entrenadores nos han puesto en una gran posición para seguir ese plan, así que solo tenemos que salir ahí, ejecutarlo y, ojalá, conseguir la victoria", subrayó el inglés.

Si Olaseni repite el encuentro que hizo ante el Valencia, las posibilidades de ganar del Casademont Zaragoza subirán de manera exponencial: "Siempre quieres repetir un partido así. Obviamente, habría sido mucho mejor si hubiéramos ganado, muchísimo mejor. Pero me sentí bien. Llegar a un equipo tan tarde en la temporada es complicado para coger ritmo y química, pero siento que ya he llegado a ese punto con este equipo".