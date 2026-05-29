El entrenador del Hiopos Lleida responde al del Casademont Zaragoza: "Lo que tienen que hacer es ganar"

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, respondió en la rueda de prensa previa al último partido de la temporada a las declaraciones de Gonzalo García de Vitoria, técnico del Casademont Zaragoza, después de que el conjunto ilerdense cayera con estrépito en el Barris Nord frente al Morabanc Andorra, rival directo de los aragoneses por la salvación en la Liga Endesa.

Ese resultado, un contundente 88-112, unido a una nueva derrota del Casademont Zaragoza, en su caso frente al UCAM Murcia (90-100), hizo caer al conjunto aragonés a los puestos de descenso por primera vez en la temporada. Tras el duelo, García de Vitoria, se refirió somera pero duramente a lo sucedido en Lérida: "Sabíamos que no iba a haber competición en el Hiopos Lleida vs MoraBanc Andorra, no nos ha sorprendido. Tenemos que ir a lo nuestro, ahora nos toca Valencia Basket, pero hay que seguir con la misma mentalidad de estar juntos", dijo el técnico.

Encuentra se refirió a estas palabras en su rueda de prensa previa al partido frente al UCAM Murcia. "No nos salió el partido que queríamos. Andorra estuvo muy acertado y tuvo un punto más de energía que nosotros. Hemos hablado de intentar mejorar la imagen y ser lo máximo de competitivos posible", opinó el preparador. Sin embargo, lamentó algunos comentarios que recriminaban la actitud del cuadro catalán en el encuentro.

"Está fuera de lugar el comentario. Al final son 34 jornadas y lo que tienen que hacer ellos es ganar y preocuparse de ellos mismos. Lo he dicho en muchas ruedas de prensa, los resultados del rival y las quinielas no me servían, lo que nos servía era sumar. Pues ellos tienen que hacer lo mismo y dejar de mirar los otros partidos y ganar, que han tenido 34 jornadas para hacerlo. Creo que estuvieron bastante desafortunadas esas declaraciones", manifestó el preparador catalán.