Marco Spissu será inmortal: las notas del Breogán-Casademont Zaragoza
El base italiano alcanza con su triple el trono de los elegidos
Spissu | 10 |
Inmortal. Su nombre ya está grabado con letras de oro en nuestra historia.
Bell-Haynes | 9 |
Irreductible. Volvió para salvar al Casademont y lo ha conseguido. No se rindió cuando parecía imposible.
Wright-Foreman | 5 |
Solitario. Dejó sus puntos, pero jugó de manera, una vez más, individualista.
Yusta| 7 |
Líder. Hizo un buen partido y sus puntos fueron el inicio de la fantasía.
Rodríguez | 5 |
Acelerado. No tuvo su día el bueno de Joaquín, pero da igual. Gran temporada.
Stephens | - |
Olvidado. No saltó a la pista en el último partido de la temporada.
González | 5 |
Currante. Trabajo sucio, faltas necesarias, defensa...cumplió con su labor.
Robinson | 7 |
Eficaz. El americano tiró de galones y apareció en momentos importantes.
Fernández | 5 |
Testimonial. No tuvo protagonismo pero seguro que no le importó.
Dubljevic | 5 |
Esforzado. Se ha dejado todo en los últimos partidos aunque él mismo sabe que ya no está.
Olaseni | 7 |
Clave. Su llegada era necesaria y ha sido vital para la salvación.
Traoré | - |
Banquillo. El africano vio el milagro en primera plana.
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