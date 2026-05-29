Marco Spissu será inmortal: las notas del Breogán-Casademont Zaragoza

Spissu | 10 |

Inmortal. Su nombre ya está grabado con letras de oro en nuestra historia.

Bell-Haynes | 9 |

Irreductible. Volvió para salvar al Casademont y lo ha conseguido. No se rindió cuando parecía imposible.

Wright-Foreman | 5 |

Solitario. Dejó sus puntos, pero jugó de manera, una vez más, individualista.

Yusta| 7 |

Líder. Hizo un buen partido y sus puntos fueron el inicio de la fantasía.

Rodríguez | 5 |

Acelerado. No tuvo su día el bueno de Joaquín, pero da igual. Gran temporada.

Stephens | - |

Olvidado. No saltó a la pista en el último partido de la temporada.

González | 5 |

Currante. Trabajo sucio, faltas necesarias, defensa...cumplió con su labor.

Robinson | 7 |

Eficaz. El americano tiró de galones y apareció en momentos importantes.

Fernández | 5 |

Testimonial. No tuvo protagonismo pero seguro que no le importó.

Dubljevic | 5 |

Esforzado. Se ha dejado todo en los últimos partidos aunque él mismo sabe que ya no está.

Olaseni | 7 |

Clave. Su llegada era necesaria y ha sido vital para la salvación.

Traoré | - |

Banquillo. El africano vio el milagro en primera plana.