CASADEMONT ZARAGOZA
Mariona Ortiz ya mira al futuro del Casademont Zaragoza: "De verdad creo que aún podemos mejorar y que lo mejor aún todavía está por venir"
La capitana del conjunto aragonés ha hecho un balance en sus redes sociales
Unos días después de terminar la temporada, con las emociones tras la última canasta de Anderson en Valencia ya reposadas, Mariona Ortiz se ha pronunciado en sus redes sociales. La capitana del Casademont Zaragoza, con las palabras siempre precisas, ha hablado tanto del largo curso ya terminado como del futuro, para el que se muestra tan optimista y ambiciosa como siempre.
Mariona comienza haciando un balance de la temporada. "Sinceramente, siento que he vivido siete temporadas dentro de una sola. Pero si algo tengo claro, es que cada esfuerzo ha valido la pena. Quizá no por el resultado final, ni por cómo terminó todo, pero sí por la tranquilidad de saber que no nos guardamos nada. Que dimos todo lo que teníamos. Y aunque a veces eso no sea suficiente, también es una de las pocas cosas que nadie te puede quitar. Eso, y las lecciones aprendidas", indica.
La capitana destaca una palabra, un concepto, una idea, por encima de todo: equipo. "Porque solo nosotras sabemos todo lo que ha habido detrás. Todo lo que cada una ha sacrificado, aguantado o dejado a un lado para poner siempre al grupo por delante de lo individuo. Estoy orgullosísima de cada persona con la que empecé esta aventura en Corea y con la que la terminé en Valencia hará unos días. Aunque fuera de la forma que fue, con este EQUIPO volvería a pelear siempre", asegura la base de Calella.
La capitana del Casademont Zaragoza piensa también en el futuro. Un futuro para el que sigue estando tan motivada como convencida de que será mejor que lo ya vivido. "Cada año termino diciendo lo mismo: la temporada que viene, más y mejor. Y sé que llegará un día en el que ya no podré decirlo más -y seguramente entonces tocará dar un paso al lado-, pero ahora de verdad creo que aún podemos crecer, que aún podemos mejorar y que lo mejor aún todavía está por venir. Así que.. la temporada que viene MÁS Y MEJOR", concluye.
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