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CASADEMONT ZARAGOZA

Así ha sido la celebración del Casademont Zaragoza tras la histórica canasta de Spissu

Los jugadores estallaron de alegría en la pista, subieron a la grada y festejaron por todo lo alto en el vestuario

Los jugadores del Casademont celebran la salvación sobre la pista del Pazo.

Los jugadores del Casademont celebran la salvación sobre la pista del Pazo. / Miguel Angel Gracia / EPA

Arturo Pola

Arturo Pola

Lugo

En un final agónico, tras verse más cerca de la Primera FEB que de la ACB durante muchos minutos, el triple milagro de Marco Spissu provocó un estallido de júbilo en el Casademont Zaragoza. Los jugadores corrieron a abrazar al italiano, los técnicos se lanzaron a la carrera hacia el otro lado de la pista, donde a Gonzalo García de Vitoria le esperaba su familia. Hubo abrazos, muchos abrazos, y alguna lágrima, sobre todo las de Jaime Fernández, zaragozano, con otro de la tierra, Rodrigo San Miguel.

La alegría estaba desbordada, también por el peso que se habían quitado de encima después de toda una temporada en el filo de la navaja. El gran protagonista fue Marco Spissu, al que todos querían abrazar y besar, que terminó aupado a los cielos del Pazo por sus compañeros por tener la sangre fría y el acierto de jugarse el triple sobre la bocina. Saltaron también a la pista el gerente, Jorge Aguarón, y el secretario técnico, Pedro Llompart, visiblemente emocionados, así como los trabajadores del departamento de comunicación.

Lloró Gonzalo de Vitoria con su esposa e hija, se abrazaron unos entrenadores que han sufrido lo indecible durante todo el año, y la fiesta se extendió a la grada. Los jugadores subieron hasta donde se encontraban los aficionados que ya casi estaban llorando de tristeza y ahora lo hacían de alegría, se abrazaron con ellos y compartieron alivio. "Ha sido de infarto", les decía un seguidor.

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Y, por supuesto, la fiesta siguió en el vestuario, donde hubo más abrazos, donde hubo agua para mojar a todos, donde se desató la alegría con gritos de alivio. También estuvo el presidente, Reynaldo Benito, para festejar que el Casademont Zaragoza, que Zaragoza y Aragón, seguirán estando en la Liga ACB una temporada más.

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