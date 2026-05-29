Así han sido el último minuto de locura y el triple de Spissu para salvar al Casademont Zaragoza
El italiano obró un milagro casi imposible tras comenzarlo Bell-Haynes
Apoteósico, grandioso, brutal y todos los adjetivos que quieran ponerle. La épica, la gloria y eso que 'solo', muy entre comillas, era por una salvación y no por un título. Pero qué gozada que Zaragoza siga siendo de ACB, de la segunda mejor Liga del mundo. El grito, el descontrol, el final más heroico que se podía guionizar. Un sueño.
El Casademont estaba perdido, virtualmente descendido. Solo quedaba pedirle un último favor más a la Virgen del Pilar. Primero, con cinco puntos abajo, y a falta de poco más de 5 segundos para el final, Bell-Haynes se inventó un triple de 8 metros a tabla para empezar la remontada casi imposible. La chispa que prendió la llama de la esperanza.
Intentó robar el Casademont en el saque tras el tiempo muerto, pero Robinson tuvo que hacer falta sobre Andric, que falló el primero y anotó el segundo. Había una oportunidad, un triple y poco más de 4 segundos por delante. Seguía siendo casi imposible.
Pero Russell no dejó ni armar el tiro: saque de fondo y falta sobre Bell-Haynes. Solo quedaba una opción, que era anotar el primero para ponerse a tres y fallar el segundo, coger el rebote ofensivo y lanzar un triple. Sí, una vez más, seguía siendo casi imposible.
Spissu se llevará los créditos por meter el triple final, porque no le tembló la mano, porque culminó un partido sublime a lo grande, pero Bell-Haynes fue el que metió el primer triple, el que anotó el tiro libre, el que tiró a fallar con maestría el segundo, el que cogió el rebote y el que tuvo la rapidez mental para ver a Spissu solo en el perímetro para salvar al Casademont. Histórico.
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