24 horas dentro de la locura del Casademont Zaragoza: fiesta con invitados inesperados y confidencias en el avión

Por muchas horas que hayan pasado, el seno del Casademont Zaragoza y todo lo que rodea sigue anclado en el momento en el que el triple de Marco Spissu acarició las redes de la canasta del Pazo de los Deportes de Lugo y se desató la locura. Si se pudiera, muchos jugadores, directivos y prácticamente la totalidad de los aficionados del equipo aragonés se quedarían a vivir en ese instante. Pero lo cierto es que desde entonces han ido pasando muchas desde la eufórica celebración de la salvación todavía en la cancha hasta que el avión de la expedición zaragozana ha regresado a casa en torno a las 20.30 horas.

Curiosamente, justo 24 horas antes de que comenzara la batalla en tierras gallegas. Vaya jornada inolvidable y qué manera de precipitarse acontecimientos unos tras otros. La fiesta se trasladó del Pazo a un evento privado que había organizado el club en caso de conseguir la permanencia. Sin embargo, la apoteosis fue tal y las emociones tan intensas que Reynaldo Benito, el presidente del Casademont Zaragoza, les hizo a los fieles seguidores que habían viajado hasta Lugo uno de los regalos de sus vidas, poder celebrar junto al equipo lo conseguido sobre la bocina y con enorme agonía.

Comida, bebida, fotos(con Spissu como el más buscado) e incluso algún baile que otro en un ambiente distendido que sirvió para soltar los nervios acumulados y comenzar a saborear lo logrado. Además, hasta allí llegaron varios jugadores del Breogán para compartir la alegría de sus compañeros de profesión. Incluido Francis Alonso, que casi tenía que ir pidiendo perdón entre risas porque estuvo a punto de condenar al abismo al Casademont.

Hasta que el cuerpo aguante

Bien entrada ya la madrugada, cada uno eligió una hora para la retirada, aunque alguno reconoció ya el domingo que no había pegado ojo. Algunos por seguir de fiesta, otros por la mezcla de sentimientos que solo el deporte puede provocar.

Tras una mañana de turismo o de descanso por Lugo, plantilla y aficionados se reencontraron en el avión de vuelta a Zaragoza. A pesar del evidente cansancio, la fiesta volvió a resurgir en pleno vuelo. Para calentar motores, los hinchas del Casademont pusieron a todo trapo el himno del club. Tremendo fue el aplauso cuando las azafatas dieron paso a los jugadores del equipo. Un cántico de ‘estamos salvados’ dio a paso a otro de ‘que hable el capitán’. Yusta recogió el guante y se trasladó a la parte trasera del avión para intercambiar opiniones con los representantes más valientes de la Marea Roja. También pasaron por el coloquio el Dios Spissu y Jaime Fernández. Aunque el trayecto de menos de una hora por los aires casi se les hizo corto a los hinchas, que hubieran deseado que este viaje no acabara nunca. Los que daba la sensación de que hubieran dado lo que sea por estar en el Pazo eran los alrededor de 30 aficionados que acudieron a recibir al Casademont al aeropuerto, circunstancia que incluso pareció sorprender a más de un jugador. Eso sí, valoraron el esfuerzo de los que hasta ahí se desplazaron y atendieron pacientemente a sus peticiones.

Ahora, bien merecido tienen a partir de ahora el descanso tanto ellos como un equipo que se dejó el alma en la pista en busca de un imposible en el que ya nadie creía. Cómo para no celebrarlo por todo lo alto. Bendita resaca.