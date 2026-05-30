El Casademont Zaragoza sí pide perdón en un comunicado oficial: "Reflexión, autocrítica y propósito de enmienda no nos van a faltar"
A diferencia del Real Zaragoza, la entidad rojilla pide disculpas a la afición y da las gracias por el apoyo y por creer en la salvación
Minutos después de la permanencia no tardó ni tres segundos en pedir perdón Reynaldo Benito, presidente del Casademont, por una temporada durísima pero culminada con final feliz, con permanencia. Y en un comunicado oficial, el club ha reiterado esas disculpas pese a no terminar con descenso, a diferencia del Real Zaragoza.
"GRACIAS. A la afición, a los empleados del club, a los jugadores y staff, a la cantera y a las escuelas, a las instituciones y patrocinadores, a los medios de comunicación… ¡Hasta Link ha dado el máximo! Gracias por creer hasta el final, por unirnos y estar todos juntos ante la mayor adversidad. También dar las gracias a la Virgen del Pilar que siempre piensa en nosotros y nos protege", comienza el escrito.
Después, el club, pide "perdón por las cosas que se han hecho mal durante la temporada", reconoce que "se han dejado los deberes sin hacer hasta el último segundo", y promete aprender y mejorar: "Reflexión, autocrítica y propósito de enmienda no nos van a faltar. Por demérito hemos llegado hasta aquí, pero ese último segundo va a ser histórico".
Además, incide en que la clave de haber logrado el objetivo ha sido, como ya dijo Gonzalo García de Vitoria en la sala de prensa tras lograr la permanencia, ha sido la unión de todos: "Lo hemos conseguido TODOS JUNTOS. Siempre hemos dicho que el club llegará tan lejos como todos queramos. No es un discurso vacío y ha quedado demostrado. Estos días hemos recibido mensajes de la cantera, los patrocinadores, los aficionados, las instituciones…. TODOS JUNTOS nos hemos volcado en la lucha por conseguir un objetivo, y lo hemos logrado. Esa es la lectura que debe dejarnos este final, dijo la entidad.
Por último, una alegría, ya que el 25 aniversario de la entidad se celebrará como merece el club, en la élite tanto masculina como femenina: "Gracias al trabajo, esfuerzo y apoyo de todos. Nuestro gran objetivo es cumplir otros 25, por lo menos. Y que sean todavía mejor que estos", concluye.
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