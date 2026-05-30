El mundo entero alucina con el triple de Spissu y la salvación del Casademont Zaragoza: "El mayor milagro jamás visto"

En el mundo actual las imágenes vuelan y se extienden por los cinco continentes en cuestión de segundos. Es lo que ha sucedido desde el mismo instante en el que Marco Spissu anotó el triple que salvaba al Casademont Zaragoza cuando la bocina del final de partido sonaba ya en el Pazo dos Deportes de Lugo, desatando la locura en la pista, el banquillo y la grada porque el equipo zaragozano continuará un año más en la Liga ACB. La secuencia de la remontada, por seis puntos perdía el Casademont a falta de un minuto, el triple a tablero, el tiro libre a fallar y el propio rebote de Bell-Haynes más la genialidad última de Spissu es lo más comentado en las últimas hoas en el planeta baloncesto.

Por supuesto, en España tanto la Liga Endesa como DAZN, la plataforma que retransmitió el partido y posee los derechos audiovisuales, posteó varios vídeos, de la canasta final, del último minuto, de las diferentes secuencias de celebración en la pista, en la grada, en el vestuario. "¡LO GANA CASADEMONT ZARAGOZA CON ESTA LOCURA DE TRIPLE DE SOBRE LA BOCINAAAAAAA! ¡ESTÁN SALVADOOOOOOOOOOS!", escribió en el momento la cuenta de la propia competición, que esta mañana de sábado preguntaba, "Zaragoza, ¿habéis podido dormir esta noche?" y recordaba todo lo sucedido.

"NO TIENE NINGÚN SENTIDO. ES LA SALVACIÓN MÁS LOCA DE LA HISTORIA. Casademont se salva cuando perdía de 5 puntos a falta 6 segundos", posteó DAZN tras la canasta. "Resoplas, te emocionas, lees los cientos de mensajes que te estarán llegando al móvil... y empiezas a darte cuenta de la que has liado. MARCO SPISSU, EL HÉROE QUE SALVÓ A CASADEMONT ZARAGOZA SOBRE LA BOCINA... Y DESCENDIÓ A GRAN CANARIA", escribió con un vídeo del vestuario.

La FIBA, a través de la cuenta del Eurobasket, también se ha rendido al italiano. "Marco Spissu, quién si no", ha escrito comentando el vídeo de la secuencia final del partido. Jugadores como Marques Townes, ahora en el Alimerka Oviedo, también alucinó: "¡WOOOW, Zaragoza acaba de hacer lo imposible! Qué manera de salvarse".

"Un triple sobre la bocina de Spissu salva al Zaragoza y condena al descenso al Gran Canaria. El Bilbao y el Tenerife entran en las eliminatorias por el título de la Liga ACB, que se definirán el domingo con el Barcelona-Valencia que cierra la fase regular", titula en su web El País. Spissu obra un milagro para salvar al Zaragoza", dice el As. "El mayor milagro jamás visto en la ACB salva al Casademont y desciende al Gran Canaria", señala el Marca.

En Italia, la gesta de su compatriota tampoco ha pasado desapercibida. La misma federación italiana, que Spissu lleva también años defendiendo en la pista, lo tienen claro: "En Zaragoza esta mañana hay una nueva estatua en la plaza. 'Spi' salva al Casademont Zaragoza con un triple al final y una actuación de MVP (20 pts - 9 ast - 3 reb)", ha posteado en sus redes sociales.

Muy atento al partido estuvo una leyenda italiana, amigo íntimo de Spissu y que acaba de anuncar su retirada tras superar una leucemia: Achile Pollonara. "Nos quedamos en la Liga", le escribió en Instagram, "ya lo sabes", contestó Spissu añadiendo un corazón. También los medios de comunicación han reflejado lo sucedido. "Spissu de leyenda en España: el triple al final deja en la A al Zaragoza", titula el Sassari Today, uno de los medios de la ciudad natal del base. "El milagro de Spissu", dice en redes La Giornata Tipo, una cuenta especializada en baloncesto.

"Spissu comerá gratis en Zaragoza los próximos días", dice Vedran Modric, consejero del Cedevita croata. "Marco Spissu escribiendo un pedacito de historia de la Liga ACB", señala el periodista deportivo italiano Marco A. Munno. Emanuel Leite, periodista brasileño, también lo destaca: "El Zaragoza estaba perdiendo por 2 puntos contra el Breogán. 4 segundos en el reloj. Y simplemente eso pasó. El equipo se salva del descenso de la ACB con un MILAGRO de canasta ganadora. ¡Baloncesto!".

En Argentina se hace eco el portal especializado basquetplus: "Los zaragozanos triunfaron con Marco Spissu como héroe con el triple ganador en Breogán y el equipo de Néstor García consumó un durísimo momento bajando de categoría" y son varias las cuentas de baloncesto turco que destacan también la canasta de Spissu.

En Zaragoza, la alcaldesa Natalia Chueca celebró la salvación en sus redes, "¡Menudo final de partido! Casademont Zaragoza seguirá en la ACB d espués de luchar el partido hasta el último segundo ¡Pura rasmia!", mientras la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Lola Ranera, escribió: Espectacular final de partido. ¡Histórica la salvación de Casademont! Triplazo de Spissu". "Simplemente espectacular. Enhorabuena al Casademont Zaragoza", posteó el presidente autonómico, Jorge Azcón.