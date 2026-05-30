Las reacciones en redes sociales de los jugadores del Casademont a la salvación: "Forza Italia"

La euforia de la pista y del vestuario, la fiesta merecida tras la agonía vivida en Lugo como epílogo de una temporada muy complicada a todos los niveles pero con final feliz, tuvo su prolongación en las redes sociales, donde los jugadores expresaron sus emociones y sus sentimientos, pero sobre todo su alegría.

Quizá el más activo fuese Bell-Haynes. El héroe va a quedar por siempre Spissu por haber metido el triple final sobre la bocina, pero el canadiense hizo, literalmente, todo lo demás para conseguir ganar: "Tal y como lo dibujamos, Marea Roja", "Forza Italia" y "qué deporte tan increíble jugamos, inmensa gratitud, Casademont Zaragoza", fueron sus tres mensajes en su perfil de X.

Jaime Fernández, zaragozano, canterano y que lleva semanas forzando con problemas en el hombro por su equipo del alma, estaba emocionadísimo sobre la pista. Tras la vorágine escribió que "sigo sin asimilarlo, pero ZARAGOZA ES DE ACB!!!", acompañado de dos corazones rojos y dos leones.

Santi Yusta, el capitán, fue más explícito, con mayúsculas bien grandes: "ZARAGOZA ES ACB!!! QUÉ PUTA LOCURA!!!". Marco Spissu, el héroe del triple, tiró de fina comedia: "Buenos días, Zaragoza. Qué tal", acompañado de ojitos. Además, reposteó un mensaje de Bell-Haynes agradeciendo el "respeto" que mostró la afición del Breogán después de la bocina: "No lo olvidaremos en el resto de nuestras carreras, momentos como este no pasan a menudo. Gracias de parte de nuestro equipo", dijo el base, ex del Breogán por cierto.

Joaquín Rodríguez compartió el vídeo en sus stories de Instagram también con muchos fuegos y un con 'Vamoooooooooooooooooooooooos', mientras que Miguel González puso cuatro vídeos del final, el vestuario o la celebración en la grada.

Ya no pertenece al Casademont, pero Aday Mara, que está a punto de ser el primer aragonés en la NBA, compartió en sus historias el vídeo de los instantes finales y de la salvación, lo mismo que Lucas Langarita, también en Estados Unidos, que puso un 'te quiero, Spissu'.. Otro exjugador y ahora embajador del club, Javier Justiz, compartió también varios vídeos del final y puso un "Zaragoza sigue y es ACB".

Del equipo femenino también hizo lo mismo, por ejemplo, Laia Flores, Hempe o Nadia Fingall; igual que el canterano Javi García: "Piel de gallina", con muchos fuegos y corazones rojos.