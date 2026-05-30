La salvación del Casademont y la obra de arte de Spissu, vistas desde la grada: “Mis ojos iban por un lado y mi cerebro por otro”

Los reyes de Lugo están siendo este sábado los aficionados del Casademont Zaragoza. “No podemos dar dos pasos sin que nos felicite la gente”, asegura Ana, una de los 50 afortunados que vivieron desde las grada la fantasía del Pazo de Lugo. La comunión entre aficiones es tal que van a quedar hermanadas para siempre. Los gallegos, que saben mucho de baloncesto, están encantados de haber vivido en su casa segundos que ya son historia del baloncesto español.

“No me perdí ni una décima de esos cuatro segundos, pero al principio pensé que la perspectiva me estaba engañando, mi cabeza no lo asimilaba. Mis ojos iban por un lado y mi cerebro por otro”, reconoce señalándose los pelos de punta de su brazo cada vez que recuerda el momento.

“Solo entendí de verdad lo que estaba pasando cuando vi a Gonzalo (García de Vitoria) meterse en la pista y correr como un loco”, apunta la aragonesa, que señala un conmovedor detalle que hizo que lo que pasó este viernes en la noche de Lugo fuera todavía más bonito: “Estábamos todos gritando y llorando y ver cómo toda la afición del Breogán coreaba a Zaragoza fue una cosa tremenda. Ya tengo ganas de que vengan el año que viene al Príncipe Felipe para recibirlos como se merecen”.

“Es que estabas perdido, el que te diga que seguía confiando te miente”, comienza Ramón, otro de los sufridores zaragozanos en el Pazo. “Nunca jamás en la vida volveremos a ver nada igual”, augura todavía incrédulo.

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De las cientos de miles de reproducciones que tendrá en redes sociales la jugada del triple de Spissu, más de la mitad deben ser de la la ‘Marea Roja’ desplazada a Lugo: “No podemos dejar de mirarlo, haber estado ahí, la celebración con los jugadores, la gente de Breogán… es algo que nos llevamos para toda la vida”.