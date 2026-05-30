Spissu y Bell-Haynes hablan del milagro de Lugo: "Es el mejor tiro de mi vida"

Unas horas después la euforía ya ha bajado pero la alegría es la misma. Por la salvación, por supuesto, pero, sobre todo, por la manera de conseguirla, con ese triple sobre la bocina de Marco Spissu y la increíble remontada en la que Bell-Haynes fue absoluto protagonista. En el Aeropuerto de Santiago de Compostela, a unos minutos de subirse al avión de vuelta a casa, los dos protagonistas rememoran esos momentos que ya son historia del baloncesto aragonés para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Los dos coinciden en que juegan al baloncesto para vivir momentos así, aunque uno tan especial como el del viernes es difícil que se repita. ¿Fue ese triple salvador la mejor canasta de la carrera de Marco Spissu? "Creo que sí. Creo que es el mejor tiro de mi vida. Nunca había metido un tiro así para ganar un partido, para ganar una temporada. Es como si este año hubiéramos ganado un trofeo", aseguraba el base de Cerdeña.

No había tiempo para nada, ni siquiera para pensar. El Casademont perdía por dos puntos y quedaban poco más de cuatro segundos cuando Bell-Haynes capturó el rebote de su propio tiro libre. Spissu estaba solo y llamó a gritos a su compañero. "No hay que pensar ahí, hay que hacer las cosas. Decidimos intentar fallar el último tiro libre para buscar el rebote y después encontrar un tiro: de dos para empatar e ir a la prórroga, o de tres, como ocurrió, que salió muy bien", rememora.

"Grité su nombre porque vi que Mavra estaba cerca de él y yo estaba libre. En ese momento no hay que pensar, hay que tirar. Llevo 25 años de mi vida haciendo esto. Era una ocasión, un tiro para la vida… y entró. Así que muy bien", continúa el italiano.

Es el hombre de moda en el equipo, en Zaragoza y en todo el mundo. Su móvil echaba humo con tantas notificaciones. "Un montón. En WhatsApp, Instagram, Facebook… tenía muchísimos mensajes. Vivimos para momentos como este y estamos muy felices. El destino tenía que ser así, ¿no? Un partido muy difícil, luchando hasta el final, y hemos conseguido esta permanencia en la Liga, que es muy importante para nosotros, para la ciudad y para el club. Ha sido un partido muy difícil, hemos luchado hasta el final y hemos conseguido una permanencia que es muy importante para nosotros, para la ciudad y para el club", aseguraba el italiano.

Spissu será el héroe eterno de la salvación del Casademont Zaragoza, pero las últimas acciones de Bell-Haynes, con su triple a tabla, el fallo y rebote en su segundo tiro libre y la asistencia al italiano, son también para enseñar en todas las escuelas de baloncesto del mundo. Unas horas después, el canadiense seguía sorprendido por todo lo sucedido.

Bell-Haynes, como la inmensa mayoría de seguidores del equipo zaragozano, no podía dejar de ver los múltiples vídeos de la última jugada. ¿Cuántas veces lo ha visto? "No lo sé. Probablemente unas 100.000 veces, y seguramente lo veré otras 100.000 más. Creo que cada vez que lo veo sigo sorprendiéndome de que ocurriera de la manera en que ocurrió. Sueñas con cosas así, pero todo salió perfecto. Y terminar con el tiro de Marco fue un momento increíble", aseguraba el base.

Antes se produjo su triple a tablero que dio esperanza al Casademont Zaragoza cuando todo estaba perdido. "Es curioso. Cuando Joel (Soriano) estaba aquí, solíamos tirar ese lanzamiento y apostábamos dinero a ver quién lo metía y quién no. Así que, de alguna manera, me recordó a aquellos días con él. Pero teníamos que anotar y teníamos que hacerlo rápido. Marco me pasó el balón, tiré y, como ha dicho, tuve suerte: tocó en el tablero y entró. Eso nos dio una oportunidad. Así que estoy contento, muy contento de haberlo metido", explica el jugador.

Después vino la locura con ese triple de Spissu que hizo que los jugadores se liberaran después de un partido y una temporada muy complicados. ¿Qué se les pasa por la cabeza en un momento así? "Un millón de cosas. Lo primero fue incredulidad. Durante el primer segundo pensé: “Dios mío, no me lo puedo creer”. Después fue como pensar: “Estamos salvados”. Luego respiras hondo, sientes alivio y después llega la celebración. Creo que abracé a Jaime, a Justin, a Rodri… Simplemente estar con el equipo en ese momento fue muy especial. Habían sido unas semanas difíciles, una temporada difícil. Que el tiro entrara y, de alguna manera, salvara la temporada y asegurara la permanencia para la próxima campaña fue un momento enorme y me quitó un gran peso de encima", asegura Bell-Haynes.

El canadiense tiene también una larga trayectoria detrás, pero lo vivido este fin de semana en Lugo ocupará para siempre un lugar preferente en sus recuerdos como uno de los momentos más especiales de su carrera. "Sí, sin duda. Creo que desde los últimos cinco minutos fue una montaña rusa: nos acercábamos, ellos se volvían a escapar; nos acercábamos otra vez, ellos se volvían a ir. Cuando nos acercábamos pensabas: “Vale, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir”. Pero luego ellos se alejaban otra vez. Alonso metía un tiro, luego metía otro… Y finalmente, al final, pudimos superar esa barrera con los tiros libres fallados y algo de ayuda. Fue un momento increíble. Creo que por eso el deporte en general, y el baloncesto en particular, es tan maravilloso: porque pueden pasar cosas así y nunca sabes qué va a ocurrir. Mientras no te rindas, siempre tienes una oportunidad", concluye.