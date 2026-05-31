Casademont Zaragoza
La Copa de la Reina 2027 se jugará durante la Semana Santa de Zaragoza
El torneo se celebrará del 25 al 28 de marzo del próximo año
Sorprendente decisión la que ha tomado la Federación Española de Baloncesto. La entidad ha decido que la Copa de la Reina del 2027, que ya se sabía que se iba a disputar en Zaragoza, se juegue en plena Semana Santa. Así pues, el torneo aterrizará en el Príncipe Felipe del 25 al 28 de marzo del próximo año.
La coincidencia con una de las fechas más esperadas del calendario hará que que la capital aragonesa hará que la ciudad esté muy concurrida. A muchos aficionados al baloncesto no les ha parecido bien que la Copa coincida con Semana Santa por la dificultad que puede haber a la hora de encontrar alojamientos y, además, el elevado precio de ellos.
Pelará el Casademont en su casa por su segundo título copero después de ganar en la temporada 2023. En 2025, también en el Príncipe Felipe, las de Cantero se quedaron en semifinales. Este último curso, las aragonesas quedaron apeadas en las semifinales de Tarragona
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