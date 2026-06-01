La FEB quiere introducir el Instant Replay en la Liga Femenina Endesa, aunque solo en «momentos concretos». La organización reconoce que la propuesta, que se implementaría ya la próxima temporada, está «en fase de estudio». Una de las mayores reivindicaciones de los equipos de la Liga Femenina Endesa está a punto de ser escuchada por la propia Federación Española de Baloncesto. Lo más probable es que en la próxima campaña, la 26-27, el Instant Replay llegue a los partidos de la competición, aunque no está todavía confirmado al 100% y, de producirse, llegaría con matices.

Así lo confirma la FEB. «Va a ser una temporada la que la principal novedad estará en la implementación del sistema Instant Replay (en fase de estudio) para momentos concretos de partido», detalla la entidad. Un mensaje algo ambiguo que no deja muy claro cómo podrá utilizarse ni tampoco cuándo.

Pero este diario ha podido saber que la Federación Española de Baloncesto ya se ha reunido con los clubs de la Liga para que los equipos conozcan los pasos que están dando en este aspecto y, también para recoger las ideas de los implicados.

A prueba

Aunque aún está todo abierto y, por estar en fase de estudio, es susceptible a cambios, lo que propone la FEB es que la repetición sea utilizada solo en las últimas jugadas de cada cuarto. Además, al contrario que en la ACB, los entrenadores no tendrían la posibilidad de solicitar el Instant Replay y tendrían que ser los propios árbitros los que decidieran acudir al monitor.

En todo caso, es un primer paso para introducir esta tecnología en la competición. Será un reto también para las retransmisiones de los partidos, que en muchos casos deberán aumentar mucho su calidad para que el Instant Replay se pueda utilizar con total garantía.

Por otro lado, la Federación Española de Baloncesto también señala en su comunicado que se van a «reordenará la distribución de las plazas de competición europea de cara a su disputa en la temporada 2027-28», aunque por el momento no aclara más detalles al respecto

«Unas modificaciones que tienen como objetivo el poder fortalecer la imagen de marca de las diferentes competiciones con la implementación de una serie de puntos tanto de manera común a las diferentes Ligas como de manera individual y particular en cada una de ellas en función de sus posibilidades de implementación», apunta la FEB.