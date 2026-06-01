Así está la situación contractual de la plantilla del Casademont Zaragoza: desbandada en junio y casos especiales

Un inicio de junio feliz y, sobre todo, de alivio va a vivir el Casademont Zaragoza, todavía envuelto en la resaca de todo lo que sucedió el pasado viernes en Lugo. No obstante, el club debe ponerse ya mismo manos a la obra para impedir que se llegue, por mucho que acabara bien, a una situación ni parecida a la de la última jornada de la ACB. Para ello, antes de pensar en incorporaciones, lo primero es ser consciente de las obligaciones contractuales que tiene con la actual plantilla.

A pesar de haber mantenido in extremis la categoría, todo apunta a una gran revolución y a muchos cambios, algo habitual en las últimas temporadas. Aunque la espectacular manera en la que se consiguieron salvar los muebles puede hacer que jugadores que no entraban en los planes de futuro puedan ver cómo su situación puede cambiar.

De momento, los que acaban su vinculación con el Casademont a final de este mes son los siguientes jugadores: Marco Spissu, Devin Robinson, DJ Stephens, Justin Wright-Foreman, Gabriel Olaseni y Chirst Koumadje.

Especial, más allá de su milagroso triple, es el caso del base italiano. Spissu seguirá en Zaragoza siempre que tanto el jugadora como el club así lo consideren. En su contrato, hay un año opcional, pero que cualquiera de las partes puede decidir no ejecutarlo. Hasta la semana pasada, eso era lo más probable. De hecho, se daba casi por segura la vuelta del italiano a su país. Ahora, tras lo ocurrido en Lugo, habrá qué ver qué sucede.

Porque, para empezar, la opinión del entrenador del Casademont, sea quien sea, deberá imponerse. Su idea y sus gustos personales serán los que marquen si a alguno de los jugadores que acaban contrato se les ofrece la renovación. En una situación similar a la de Spissu se encuentra Bojan Dublejvic, que también tiene un +1 en el contrato que firmó hasta 2026. Aunque, a pesar de su implicación, el rendimiento del montenegrino invita a pensar en el final de su etapa en la capital aragonesa.

Con contrato

En el otro lado está el resto de la plantilla actual que sigue vinculada al Casademont. Una temporada más firmada tienen el capitán Santi Yusta, el héroe Bell-Haynes y Miguel González. Además, a no ser que haya novedades, Nate Watson, contrato hasta 2027, deberá reincorporarse a la disciplina de los aragoneses. El pívot ha estado cedido esta campaña en el Panionios griego.

Más allá de un curso, exactamente hasta junio de 2028, renovaron tanto Joaquín Fernández como Jaime Fernández, dos piezas que lo más probable es que sí que formen parte de la próxima plantilla de un Casademont Zaragoza que, con esta base en materia de jugadores firmados, deberá comenzar a construir su futuro. Aunque, antes de hablar de incorporaciones, deberá conocerse cuál es la apuesta del club para el banquillo tras un año en el que por ahí han pasado hasta tres técnicos distintos.