Helena Pueyo, exjugadora del Casademont Zaragoza, cada vez más cerca del Valencia Basket

La no renovación de Helena Pueyo con el Casademont Zaragoza fue haciendo crecer los rumores durante la temporada de dónde jugaría la española el próximo año. Desde el comienzo, todas las miradas apuntaban hacia el Valencia Basket y ahora esa posibilidad va cogiendo cada vez más fuerza.

Así lo aseguran desde la capital del Turia. El diario Las Provincias asegura que Helena Pueyo es uno de los objetivos del club para reforzar su juego exterior. Tras la marcha de Leo Fiebich, parece que el Valencia va a apostar fuerte por volver a pescar en el Casademont Zaragoza.

Precisamente, el último partido de Pueyo con el conjunto aragonés fue contra el que ahora puede ser su nuevo equipo. La balear, después de no poder participar en la fase final de la temporada, llegó a tiempo para jugar el último partido de la Final de Liga ante el Valencia en un encuentro de infausto recuerdo.

La despedida

"Han sido dos años llenos de emociones, de esfuerzo, de crecimiento y de momentos que nunca olvidaré. Zaragoza ya forma parte de mí y siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por todo lo vivido. Ha sido un orgullo vestir esta camiseta. Hasta pronto", dijo Pueyo en su despedida.

También el Casademont tuvo palabras para su jugadora. "Helena ha destacado por su compromiso, profesionalidad y trabajo diario, convirtiéndose en una pieza valiosa para el equipo tanto dentro como fuera de la pista. Durante estas temporadas, ha defendido la camiseta del Casademont Zaragoza con entrega y responsabilidad, ganándose el respeto y el cariño de la afición", escribió el club aragonés.