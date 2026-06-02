Otro récord para la lista de Santi Yusta con el Casademont Zaragoza: "Qué bonito hacerlo en un partido como el de Lugo"

Vaya temporada lleva Santi Yusta de récords con el Casademont Zaragoza. El último, como la permanencia del equipo aragonés, sobre la bocina, ya que el madrileño, gracias a su actuación en el milagro de Lugo, rebasó los 1.746 créditos de valoración de Henk Norel y ya es el jugador más valorado de la historia del club aragonés.

"Que bonito poder hacerlo en un partido este... GRACIAS!", publicó el propio Yusta en sus redes sociales horas después de la salvación del Casademont, en un duelo ante el Breogán en el que el alero sumó, gracias a sus 14 puntos, un rebote y una asistencia, 14 de valoración para llegar hasta los 1.752.

Además del más productivo, el capitán es también el que más partidos ha jugado con la camiseta del Casademont Zaragoza (154), récord que también consiguió este curso superando a Jonathan Barreiro. Desde que llegó a Zaragoza, lo ha jugado prácticamente todo. Según los datos de la ACB, ha participado en el 98% de los compromisos ligueros posibles (154 de 157) desde que debutó con el Casademont Zaragoza en diciembre de 2021. Solo se perdió tres jornadas a principios del curso 2023-24 por un esguince de grado III en su pie derecho y otra en enero del 2022.

Además, Yusta lidera también las listas históricas de puntos minutos y robos. Uno de los pocos hitos que le quedan por alcanzar es el de más triples anotados con el equipo aragonés. Ahí está a solo uno de los 193 que metió Robin Benzing. Si el capitán, que tiene contrato para la siguiente temporada, sigue el curso que viene en el Casademont, también se pondrá el primero en ese apartado, consolidándose por números como uno de los jugadores más importantes de la historia del club.

Números de otro tiempo

Aunque su temporada ha ido de más a menos, Santi Yusta ha sido el jugador más regular del equipo aragonés. Durante buena parte de la campaña fue el hombre más valorado de toda la Liga Endesa, con números en un jugador español que no se veían desde Juan Carlos Navarro y Rudy Fernández. A pesar de su bajón de rendimiento y de la fatal temporada del Casademont, el madrileño incluso ha tenido varios votos en la votación por ser el MVP de la ACB, que finalmente ha caído en manos de Mario Hezonja, del Real Madrid.

Precisamente contra el equipo blanco consiguió Santi Yusta estrenar su palmarés individual como Jugador de la Jornada en la Liga Endesa: fue el MVP de la jornada 5 tras alcanzar ante el Real Madrid sus topes personales de puntos, con 30, y de valoración, con 31. Fue en la primera vuelta de la competición y, aunque el Casademont no pudo imponerse a los de Scariolo, la actuación del español en el Príncipe Felipe acabó teniendo premio.