Youssouf Traoré también dejará el Casademont Zaragoza paras hacer las Américas

Youssouf Traoré abandonará este verano el Casademont Zaragoza para jugar en Estados Unidos en el último ejemplo de cómo está cambiando el panorama del baloncesto mundial para los jóvenes. El africano, que lleva tres temporadas en el club aragonés y que este año ha alternado el primer equipo con el U22, ha fichado por los High Point Panthers de la NCCA y continuará allí su desarrollo.

Así lo ha confirmado la universidad americana en sus redes sociales, un movimiento que ya sufrió hace pocas semanas el Casademont con la marcha de Aleksandr Savkov. Ahora Traoré se va a un combinado que viene de vivir el mejor momento de su historia reciente. En la temporada 2025-26 acabó 31-5, fue campeón de temporada regular y torneo de la Big South, y llegó al NCAA Tournament por segundo año seguido. En marzo de 2026 logró su primera victoria histórica en March Madness, ganando a Wisconsin 83-82 antes de caer en segunda ronda ante Arkansas 94-88.

Participación cada vez mayor

Traoré llegó a Zaragoza como un interior joven y físico. La campaña pasada estuvo cedido en el Palmer Basket, con el que logró el ascenso a Primera FEB, y regresó al tramo final ACB con minutos en el primer equipo. Durante esta última temporada, el africano ha jugado hasta 26 partidos oficiales con el primer equipo masculino del Casademont Zaragoza, contando tanto los de la ACB como los de la FIBA Europe Cup

A nivel internacional Traoré juega con Malí. En el Mundial U19 de 2025 promedió 17,1 puntos, 9,3 rebotes y 2,6 asistencias, y en el AfroBasket U18 de 2024, 12,8 puntos y 16,2 rebotes.