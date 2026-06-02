Casademont Zaragoza
Youssouf Traoré también dejará el Casademont Zaragoza paras hacer las Américas
El africano, que ha alternado esta temporada el primer equipo con el U22, se va a los High Point Panthers de la NCCA
Youssouf Traoré abandonará este verano el Casademont Zaragoza para jugar en Estados Unidos en el último ejemplo de cómo está cambiando el panorama del baloncesto mundial para los jóvenes. El africano, que lleva tres temporadas en el club aragonés y que este año ha alternado el primer equipo con el U22, ha fichado por los High Point Panthers de la NCCA y continuará allí su desarrollo.
Así lo ha confirmado la universidad americana en sus redes sociales, un movimiento que ya sufrió hace pocas semanas el Casademont con la marcha de Aleksandr Savkov. Ahora Traoré se va a un combinado que viene de vivir el mejor momento de su historia reciente. En la temporada 2025-26 acabó 31-5, fue campeón de temporada regular y torneo de la Big South, y llegó al NCAA Tournament por segundo año seguido. En marzo de 2026 logró su primera victoria histórica en March Madness, ganando a Wisconsin 83-82 antes de caer en segunda ronda ante Arkansas 94-88.
Participación cada vez mayor
Traoré llegó a Zaragoza como un interior joven y físico. La campaña pasada estuvo cedido en el Palmer Basket, con el que logró el ascenso a Primera FEB, y regresó al tramo final ACB con minutos en el primer equipo. Durante esta última temporada, el africano ha jugado hasta 26 partidos oficiales con el primer equipo masculino del Casademont Zaragoza, contando tanto los de la ACB como los de la FIBA Europe Cup
A nivel internacional Traoré juega con Malí. En el Mundial U19 de 2025 promedió 17,1 puntos, 9,3 rebotes y 2,6 asistencias, y en el AfroBasket U18 de 2024, 12,8 puntos y 16,2 rebotes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- Limpia total en el Real Zaragoza: solo cuatro canteranos tienen sitio fijo en la plantilla en Primera RFEF
- El impacto de Ibai Gómez en el Real Zaragoza y todas las llaves del proyecto en las manos de Lalo Arantegui
- Solo quedan 6 equipos por conocer en Primera RFEF: estos son los nuevos posibles rivales del Real Zaragoza y cómo se distribuyen los grupos
- La escritora aragonesa cuya primera novela se llevó Letizia Ortiz de la Feria del libro de Madrid: 'Me emociona ver a mujeres apoyando la cultura
- El desconocido pueblo de Aragón a orillas de un embalse y rodeado de piscinas naturales
- La Peña, el bar con la mejor barra de tapas de Zaragoza: 'Nuestra estrella sin duda es el jamón con chorreras
- Juan Sebastián y Adrián no desertan en el último baile: las puntuaciones del Real Zaragoza-Málaga