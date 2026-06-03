El Casademont Zaragoza presume de la fidelidad del Príncipe Felipe y del crecimiento de la asistencia al pabellón

Una vez finalizada la temporada, es momento de hacer balance, tanto en lo deportivo como en lo social. En este segundo apartado, el Casademont Zaragoza ha presumido este miércoles de la fidelidad de su afición. El club explica que el Príncipe Felipe "ha vuelto a ser testigo este año del creciente interés que despierta el Casademont Zaragoza y del rugido de su ‘marea roja’ que genera además un gran impacto social y económico en el territorio".

Para demostrarlo, la entidad ha publicado los datos de asistencia al pabellón zaragozan En la temporada 2025-2026 fueron 347.400 espectadores los que "disfrutaron del mejor baloncesto europeo y nacional, masculino y femenino en las cuatro competiciones que disputan nuestros equipos, incluyendo también la Final Six de Euroliga. El Príncipe Felipe se ha convertido este curso en el recinto deportivo de referencia en la comunidad".

Este registro supone un incremento del 18% de asistencia al Príncipe Felipe con respecto a la temporada 2024/2025 (sin incluir en esta comparativa las cifras de Final Six de ambos años). En 9 meses (de septiembre a mayo), una media mensual de 38.600 personas son las que "han llenado de vida el Príncipe Felipe en cada uno de nuestros partidos. Casademont Zaragoza ha demostrado en los últimos años una línea ascendente de crecimiento a todos los niveles", que se refleja en la asistencia de sus aficionados al Príncipe Felipe.

Un dato que arroja una media de 6.204 espectadores por partido de baloncesto disputado en el Pabellón Príncipe Felipe. Por competiciones, en la Liga Endesa, el equipo registró una asistencia total de 117.442 personas y sigue siendo la competición con mayor afluencia. Mientras que, en la Liga Femenina Endesa, la Marea Roja llevó hasta las gradas del Príncipe Felipe a 102.293 personas (3,15% más que el curso pasado).

Por otro lado, también son miles y miles de personas las que conocen Casademont Zaragoza por toda Europa. "Zaragoza y Aragón son referentes del baloncesto europeo. Además, el hecho de disputar por tercer año consecutivo la Euroleague Women ha permitido que el mundo se asombre con la capacidad del club para atraer a miles y miles de personas en cada partido: 54.866 espectadores (51,7% más) disfrutaron con la emoción de la Euroliga, mientras que 16.408 espectadores presenciaron en directo nuestra trayectoria en la FIBA Europe Cup. Por su parte, la cifra total de asistencia en la Final Six de la Euroleague Women fue de 52.952 espectadores, con una media de 8.825 asistentes por partido", explica el club en un comunicado.