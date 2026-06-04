Arnau Ferreres también sale del Casademont Zaragoza: "Muchas gracias por todo lo vivido este año"

Arnau Ferreres tampoco continuará la próxima temporada en el Casademont Zaragoza. El equipo aragonés, tras anunciar la última baja que quedaba (salvo sorpresa mayúscula, ya que el resto tienen todas contrato), la de Stephanie Mawuli, comunicó la marcha del técnico.

Ferreres firmó el pasado verano como segundo técnico tras la salida de Jotacé Marcos y ha sido integrante del staff y mano derecha de Carlos Cantero junto a Marie Pierre Uriarte hasta que, a dos jornadas del final de Liga, el preparador madrileño fue padre y comenzó su baja de paternidad.

Hasta el final de temporada, incluidos todos los playoff por el título, fue el primer técnico y, pese a llegar a la final, no pudo vencer al Valencia Basket.

"Arnau Ferreres no continuará en el Casademont Zaragoza la próxima temporada. El técnico catalán tomó las riendas del equipo en el tramo decisivo de la temporada con la vista puesta en el playoff por el título de Liga. Un final cruel en Valencia imposibilitó al equipo llevar de vuelta la serie a Zaragoza y luchar por el trofeo en casa. Además, durante toda la temporada formó parte del staff de un equipo que una vez más ha completado una temporada histórica", dijo el club en el comunicado.

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Además, el técnico quiso despedirse con unas líneas de la afición y del club: "Qué locura y qué orgullo haber formado parte de este equipo. Gracias Marea Roja por cada momento que nos habéis regalado durante la temporada, ¡sin vosotros esto no habría sido posible! Muchas gracias por todo lo vivido este año, os deseo lo mejor", afirmó.