El Casademont Zaragoza se clasifica para las semifinales del Campeonato de España infantil tras ganar al Montemar
El equipo ha logrado el pase tras ganar por 68-81 al conjunto alicantino después de que tanto el cadete como el juniors se hayan quedado a las puertas
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El equipo infantil del Casademont Zaragoza ha logrado este jueves clasificarse para la ronda de semifinales del Campeonato de España tras imponerse al CA Montemar de Alicante por un marcador de 68-81. El conjunto rojillo ha obtenido el pase después de que tanto el equipo cadete como el seniors se haya quedado a las puertas.
Antes, los infantiles del Casademont ganaron en cuartos al Olivar (98-81) en octavos y, antes, cerró la fase de grupos con victoria ante el UCAM Murcia (98-87). El equipo femenino, por su parte, cayó con dos derrotas en la fase de grupos, ante Sportfloor y Celta, y una victoria en su último encuentro, contra el Fodeba Gijón, por lo que no pudo acceder a octavos.
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