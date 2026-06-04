El Casademont Zaragoza presenta el logo de su 25º aniverario

Los preparativos para celebrar el 25ª aniversario de la fundación de Basket Zaragoza ya han comenzado. Afortunadamente, tras la agónica salvación en Lugo, el equipo masculino vivirá en la Liga ACB un año que promete ser muy especial para el club y para la capital aragonesa.

Este miércoles, el Casademont celebró su fiesta fin de curso y el evento, que se desarrolló en El Cachirulo, sirvió para que el club diera a conocer el que va a ser el logo que le va a acompañar al club durante la temporada 26-27.

Sobre un fondo rojo, un número 25 (en referencia al cuarto de siglo de vida) preside prácticamente la totalidad del logo. Por encima, se leen las letras de Basket Zgz y, por debajo, separados por la imagen de un león, se pueden deivistar los números de los años 2002 y 2027.