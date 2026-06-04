Helena Pueyo hace la de Fiebich y cambia el Casademont Zaragoza por el Valencia Basket

Cada vez los rumores eran más intensos y este jueves se ha confirmado. Helena Pueyo cambia el Casademont Zaragoza por el Valencia Basket. Un movimiento idéntico al que protagonizó Leo Fiebich. Las dos jugadoras, tras dos años deslumbrando en el Príncipe Felipe, han cambiado el Ebro por el Turia al no poder igualar el club aragonés las ofertas económicas de su rival.

Precisamente, el último partido de Pueyo con el conjunto aragonés fue contra el que ahora puede ser su nuevo equipo. La balear, después de no poder participar en la fase final de la temporada, llegó a tiempo para jugar el último partido de la Final de Liga ante el Valencia en un encuentro de infausto recuerdo.

Han sido dos años llenos de emociones, de esfuerzo, de crecimiento y de momentos que nunca olvidaré. Zaragoza ya forma parte de mí y siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por todo lo vivido. Ha sido un orgullo vestir esta camiseta. Hasta pronto", dijo Pueyo en su despedida.

El adiós

También el Casademont tuvo palabras para su jugadora. "Helena ha destacado por su compromiso, profesionalidad y trabajo diario, convirtiéndose en una pieza valiosa para el equipo tanto dentro como fuera de la pista. Durante estas temporadas, ha defendido la camiseta del Casademont Zaragoza con entrega y responsabilidad, ganándose el respeto y el cariño de la afición", escribió el club aragonés.

Una vez confirmado fichaje de Helena Pueyo por el Valencia Basket, este movimiento supone un duro revés para la afición del equipo aragonés, pero también un golpe de realidad que no hace más que demostrar que el club, aunque cada año continúa con su exponencial crecimiento, todavía está lejos de los presupuestos de los mejores de Europa.