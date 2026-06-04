La última duda de la actual plantilla del Casademont Zaragoza, resuelta: "Amo la ciudad, os echaré mucho de menos"

Tras el adiós de Pueyo y la renovación de Bankolé, solo faltaba una duda por despejar en la plantilla del pasado año. La continuidad o no de Stephanie Mawuli. Pues bien, este jueves el Casademont Zaragoza ha comunicado que la japonesa no continuará la próxima temporada en el equipo aragonés. La jugadora cierra así su etapa en el club tras dos temporadas defendiendo la camiseta de las zaragozanas.

Desde su llegada en el verano de 2024, Stephanie ha formado parte de una etapa muy importante para el crecimiento del equipo, contribuyendo a que Casademont Zaragoza siguiera consolidándose entre los referentes del baloncesto femenino nacional y europeo, logrando levantar la Supercopa LF Endesa y formando parte del equipo que alcanzó el tercer puesto en Europa. Stephanie y Casademont Zaragoza separan ahora sus caminos, poniendo fin a una etapa compartida que quedará ligada a la historia reciente del club.

Mawuli, en un comunicado el club, se ha querido despedir tanto del equipo como de la 'Marea Roja'. “Quiero dar las gracias a la afición y a mis compañeras de equipo, que siempre me han ayudado y apoyado en todo momento, incluso en los momentos difíciles para todos. Amo esta ciudad y os echaré mucho de menos", dice la japonesa

"Desde el club queremos agradecerle su profesionalidad e implicación durante estas dos temporadas y desearle mucha suerte en sus próximos retos personales y profesionales. ¡Gracias por todo, Stephanie!", dice el Casademont.