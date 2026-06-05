La aragonesa Cristina Ouviña se va del Valencia Basket tras seis temporadas

Cristina Ouviña ha puesto fin a su etapa de seis temporadas como jugadora del Valencia Basket, con un balance casi inmejorable en el que ha ganado una Eurocup, una Supercopa de Europa, cuatro Ligas, dos Copas de la Reina y tres Supercopas de España.

Además, ha conseguido como taronja ser la MVP nacional de la Liga Femenina y ser la mejor base, además de conseguir ser la mejor en las Supercopa de Europa y España del 2021.

Ouviña, a sus 36 años, cierra su trayectoria en el club más laureado de los últimos años y siendo una pieza fundamental. Vivió un parón por la feliz noticia del embarazo y nacimiento de su primer hijo, Julen, que llegó al mundo el 11 de junio del 2025. Regresó a los entrenamientos a comienzos de diciembre y, aunque ha ayudado a vencer la Liga y la Copa de la Reina al Valencia Basket, lo hizo con un rol menos protagonista que en temporadas pasadas, con Anderson y Leticia Romero como primeras bases.

"Seis años fabulosos en los que te hemos visto ganar, liderar, sufrir, disfrutar... e incluso crecer en familia. Hoy se cierra este capítulo, pero tu nombre siempre estará en nuestra historia", escribió el valencia Basket, que acompañó la noticia con un emotivo vídeo.

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"En lo individual Ouviña deja también su historia, puesto que se marcha como la cuarta jugadora con más partidos con un total de 207, que de dividen en 147 en LF Endesa, 14 en EuroCup Women, 10 en Copa de la Reina, 7 en Supercopa LF Endesa, 2 en fase previa de la EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 26 de EuroLeague Women. Además, es la segunda jugadora con más asistencias (826) y robos (362), quinta en puntos (1380) y rebotes (631) y sexta en triples (156)", agrega el comunicado oficial.