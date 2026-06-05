El Casademont Zaragoza infantil cae en las semifinales del Nacional ante el Real Madrid
El conjunto aragonés acaba perdiendo pese a un gran primer cuarto
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Zaragoza
El equipo infantil del Casademont Zaragoza no pudo hacer la machada y terminó perdiendo en las semifinales del Campeonato de España de la categoría que se está disputando en Huelva contra el poderío del Real Madrid (76-126).
Y eso que el primer cuarto aragonés fue de muchos quilates, con un inicio fulgurante de 25-12 que obligó a los blancos a reaccionar. Sin embargo, un parcial de 2-23 y una sequía en ataque de varios minutos dieron la vuelta al marcador.
Al descanso se fueron 9 puntos abajo y en el tercer cuarto el Real Madrid fue un vendaval que arrasó al Casademont, yéndose a 29 puntos en el marcador, lo que fue definitivo para las aspiraciones aragonesas.
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