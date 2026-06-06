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CASADEMONT ZARAGOZA

El Casademont Zaragoza infantil conquista el bronce en el Campeonato de España

El conjunto dirigido por Jorge Samper se impuso al Fundación CB Canarias por 76-98

VÍDEO | Celebración del Casademont Zaragoza infantil

VÍDEO | Celebración del Casademont Zaragoza infantil

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Casademont Zaragoza infantil conquistó la medalla de bronce en el Campeonato de España de la categoría celebrado en Huelva, culminando así de manera exitosa un gran torneo en el que solo han quedado por delante el Real Madrid y el Barcelona. Tras caer precisamente ante el conjunto blanco, el equipo dirigido por Jorge Samper logró subirse al tercer cajón del podio al imponerse al Cajasiete Fundación CB Canarias por 76-98. El Madrid se hizo con el título.

Además, Daniel Pardos fue nombrado mejor pasador del torneo. El joven jugador zaragozano destacó en el último encuentro con 17 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Aunque el mejor volvió a ser Álex Llompart, que lideró al equipo con 40 puntos, a los que sumó 9 rebotes y 4 asistencias para 48 créditos de valoración. Otra actuación brillante que le convirtió en candidato al MVP del torneo, galardón que finalmente recayó en Amadou Hama, del Cajasiete. El Casademont ha ganado cinco de los siete encuentros disputados, cayendo únicamente con los finalistas, Barça y Real Mdrid.

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