El Casademont Zaragoza inicia su reconstrucción con las salidas cantadas de Dubljevic, Stephens y Koumadje

Comienza la reconstrucción del Casademont Zaragoza con las tres primeras salidas de jugadores que estaban cantado que no iban a continuar en la disciplina aragonesa. Dubljevic, DJ Stephens y Koumadje abandonan el Príncipe Felipe, tal y como confirmó la entidad.

Dubljevic llegó como gran estrella al proyecto hace dos temporadas tras su gran paso por el Valencia Basket, en el que fue santo y seña del club naranja, pero su rendimiento, lleno de altibajos, ha estado en general por debajo de las expectativas puestas sobre él, especialmente en esta última temporada. Tenía el Casademont la opción de prorrogar su contrato un año más, pero no lo ha ejecutado.

Cerró su primer curso promediando 10.5 puntos, 4.7 rebotes y 14.4 de valoración en 26 partidos de Liga, pero en esta campaña recién terminada bajó sus registros hasta los 7 puntos y los 10,8 de valoración. Aunque es cierto que estuvo lastrado por una lesión en un dedo, de la que volvió antes con dolor por ayudar al equipo, y que le perjudicó jugar de '5' ante los problemas interiores del Casademont, en vez de '4', su puesto natural, el rendimiento que ha ofrecido ha sido, en general, pobre. Sobre todo con respecto a su calidad y su pasado.

Además, a sus casi 35 años, se le nota que físicamente tampoco es el mismo. Con su salida liberará una importante masa salarial.

DJ Stephens, también para nada sorprendente, se marcha del Casademont. Fichado este pasado verano como especialista defensivo, su rendimiento ha estado muy lejos de lo que se esperaba de él. Ni como alero ha rendido ni tampoco fue importante en el puesto de '4'. Además, se perdió diez partidos por lesión durante el curso. 4.8 puntos, 2.2 rebotes y 4.8 de valoración es su pobre bagaje.

Y el caso de Koumadje era el de un divorcio que tendría que haberse dado antes. Llegó a finales de noviembre con altas expectativas puestas sobre él por su enorme altura, pero su juego ha sido nulo e incluso demostró desidia una palpable falta de intensidad sobre la pista que terminó por desquiciar a Joan Plaza.

Empezó bastante bien tras su llegada, con buenos partidos ante el Coviran Granada, Real Madrid y Surne Bilbao, pero desde entonces fue de mal en peor y el divorcio con Joan Plaza era total e irreversible. No mejoró con Gonzalo García de Vitoria, que no le dio ni un minutó.

Desde la llegada del técnico catalán solo hubo un partido, en Málaga, en el que jugase más de 8 minutos y su media en los últimos dos meses rondaba los 4 por duelo. Contra el Girona y el Granada hizo valoración negativa, se le vio apático, regaló faltas y su defensa fue nula por falta de ganas. Ya no jugó nunca más, ni con Plaza ni con García de Vitoria.

Todo estalló en el choque contra el Baxi Manresa, cuando Plaza decidió no convocarle y traer de Burgos a Traoré, que había jugado el día anterior los cuartos de final de la Liga U y que ese mismo sábado se jugaba acceder a la final, privando al conjunto de Jorge Serna de uno de sus mejores jugadores. De hecho, Traoré volvió a viajar para jugar el domingo el tercer y cuarto puesto. Debido a su nivel el Casademont tuvo que sacar la billetera para contratar a Olaseni y ya no se vistió de corto. Su valoración media desde que llegó Joan Plaza fue de 0.3. Insostenible.

La situación del resto

Estas tres son las primeras bajas confirmadas, pero queda mucho trabajo por delante en el Casademont. Marco Spissu acaba contrato y, como en el caso de Dubljevic, se puede prorrogar un año más. Robinson, Olaseni y Wright-Foreman también terminan y son jugadores de buen rendimiento, así que habrá que ver qué decide el club.

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Yusta tiene contrato por una temporada más, pero su continuidad no está clara ya que se esperan ofertas por él tras su gran temporada. También tienen compromiso Bell-Haynes, Miguel González, Joaquín Rodríguez y Jaime Fernández, igual que el cedido Nate Watson, de gran rendimiento en Grecia.