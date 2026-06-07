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Nadia Fingall se va a la WNBA con "billete de vuelta" al Casademont Zaragoza

El club anuncia por sorpresa que la americana jugará este verano en Estados Unidos, aunque recalca que estará la temporada que viene en el equipo aragonés

Fingall, en el Príncipe Felipe

Fingall, en el Príncipe Felipe / MIGUEL ANGEL GRACIA

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Nadia Fingall se va a la WNBA. La jugadora del Casademont se incorporará de inmediato a la competición americana y estará allí los meses de verano jugando contra las mejores del mundo. Por sorpresa lo ha anunciado este domingo el club aragonés, aunque en la nota de prensa publicada recalca que este viaje es "con billete de vuelta" a Zaragoza, aunque todo parece indicar que es lo hará con la temporada 26-27 ya comenzada.

"La jugadora estadounidense y el club han llegado a un acuerdo para que la jugadora pueda disputar la temporada WNBA a la que se incorpora próximamente. El Casademont Zaragoza quiere felicitar a Nadia por esta oportunidad y desearle toda la suerte del mundo en su experiencia en Estados Unidos", informa la entidad, sin nombrar el equipo en el que recalará. Fingall renovó por el club aragonés hace unos meses. "Compromiso y espíritu de equipo seguirán vistiendo de rojo en el Príncipe Felipe", anunció por entonces el Casademont, que ha podido asegurarse su regreso a Zaragoza en septiembre.

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Fingall ha sido una pieza importante durante la temporada de Casademont, en la que el equipo femenino se proclamó campeón de la Supercopa, logró el bronce en la EuroLeague Women y alcanzó el subcampeonato de la Liga Femenina Endesa. En competición nacional, Nadia ha sumado en Liga Femenina Endesa un total de 36 partidos promediando 8,5 puntos, 5,4 rebotes y 25,8 minutos, con 11,3 créditos de valoración media. En EuroLeague Women, la interior ha firmado unos promedios de 8,7 puntos, 5,7 rebotes y 1,5 asistencias por partido.

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