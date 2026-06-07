¿Cuándo volverá Nadia Fingall al Casademont Zaragoza? El espejo de Carla Leite

No es la primera vez que el Casademont Zargoza tiene que mirar a Estados Unidos para planificar su temporada, aunque el caso de Nadia Fingall es el más especial de ellos. Porque el equipo aragonés ha tenido jugadores a las que su paso por el Príncipe Felipe les ha servido para llegar a la WNBA, como pasó con Leo Fiebich. O el reciente de Carla Leite, que llegó el pasado verano tras jugar la competición americana con las Valkyries y que se fue apresuradamente para disputar esta campaña con Portland.

Sin embargo, Fingall va a ser la primera que al que su buen hacer en el Casademont le permite explorar nuevos mundos pero que, según recalca el club, volverá a la capital aragonesa para volver a ser una de las jugadoras clave para Carlos Cantero. Eso sí, su regreso a Zaragoza no tiene una fecha concreta y dependerá de cómo le vaya a ella y a su equipo, todavía por conocer, en la WNBA.

La clave estará en si la ala pívot norteamericana consigue clasificarse para la pelea por el título. Pero, como pronto, Fingall volverá a Zaragoza el 25 de septiembre ya que el final de la fase regular está previsto para un día antes. Si juega los playoffs, la del Casademont no regresaría hasta bien entrado el mes de octubre.

Al menos esta temporada el equipo aragonés no tiene que disputar la fase previa de la Euroliga, aunque de ninguna manera Nadia Fingall podrá ayudar a sus compañeras a revalidar el título de Supercopa ya que se disputará el fin de semana del 25 y 26 de septiembre. Sí podría llegar a la primera jornada de Liga (3 y 4 de octubre), aunque lo más probable es que la americana deberá descansar y volver a coger la forma antes de integrarse al 100% en el equipo.

El caso Leite

Así pues, se vivirá una situación casi idéntica a la del verano pasado, cuando Carla Leite, el fichaje estrella de la temporada, y las Golden State Valkyries tuvieron en vilo a más de uno en Zaragoza. Porque con cada victoria de la franquicia en la WNBA se retrasaba la llegada de la francesa al Casademont. Su buena temporada hizo que la joven base no pudiera participar en la previa de la Euroliga, donde se llevaron un buen susto las de Cantero

Finalmente, las Valkyries cayeron en la primera ronda de los playoffs y Leite, en una muestra de compromiso, viajó contrarreloj para estar en la Supercopa de Huesca. Aunque jugó unos minutos en semifinales, a la gala se le vio con la lógica falta de adaptación y no tuvo presencia en la final que ganó el Casademont al Valencia. Después, le costó a Leite semanas ponerse a tono. Aunque ahí Fingall tendrá mucho ganado porque ya sabe lo que esperará en su regreso a Zaragoza.