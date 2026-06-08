El exjugador del Casademont Zaragoza que remontó 15 puntos para ser ACB

Tas la del Casademont Zaragoza, el baloncesto español vivió otra remontada loca en un partido en el que estaba en juego ser ACB o Primera FEB. Y un exjugador del equipo aragonés fue protagonista en el encuentro en el que el Leyma Coruña hizo lo imposible para ganarse el ascenso a costa del Estudiantes.

Dídac Cuevas fue protagonista en el tremendo final que se vivió en la final por subir a la máxima categoría. Los gallegos levantaron 15 puntos en los últimos minutos de partido y forzaron una prórroga en la que se impusieron con claridad a los madrileños. El base aportó 12 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en el decisivo choque.

«Lo hemos pasado mal dentro de la pista, pero creo que fuera ha sido todavía peor. Tuvimos el partido perdido bastantes veces y en el último cuarto salió el alma del equipo. Llevamos jugando así toda la temporada y hemos demostrado en los últimos minutos que nos merecíamos el ascenso. Si hubiésemos jugado mil partidos como este, hubiésemos perdido 999, pero nos ha salido cara", explicó Cuevas al finalizar el partido.

Cuevas llegó a Zaragoza el 17 de enero de 2024, procedente del Tizona Burgos. El Casademont lo presentó como un base joven, de 1,78 m, internacional en categorías inferiores y en ese momento uno de los jugadores más destacados de la LEB en su posición. En su media temporada en Zaragoza disputó 14 partidos de Liga Endesa, con medias de 11:55 minutos, 2,9 puntos, 1,2 rebotes, 1,6 asistencias y 1,9 de valoración, además de un 34,5% en triples.