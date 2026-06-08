Merritt Hempe, jugadora del Casademont Zaragoza, tampoco parará en verano

Merritt Hempe también jugará en Estados Unidos este verano. No lo hará, como Nadia Fingall, en la WNBA, pero la pivot del Casademont Zaragoza va a participar en el circuito profesional de 3x3 del país americano, una competición que Hempe ya conoce. "¡Una veterana de 3XBA está de vuelta!", anuncia el propio torneo su regreso.

"All-Star del Final 6 de la EuroLeague. 2x Campeona de la Liga Española, SuperCopa y Copa de la Reina. Medallista de Bronce de la EuroLeague. Campeona de la Liga y Copa Griega. Una veterana con presencia en la pintura y experiencia en campeonatos por toda Europa regresa al circuito profesional de 3XBA para otro verano de baloncesto 3x3", explica la competición en sus redes sociales.

Hempe fue la primera renovación, allá por el mes de marzo, que anunció el Casademont Zaragoza para esta próxima temporada. "Tras varias etapas en el club, Merritt ha encontrado en Zaragoza "su hogar, consolidando un vínculo especial con la entidad y con la Marea Roja. Su conocimiento del proyecto y su compromiso han sido determinantes para aportar estabilidad y personalidad al equipo, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la rotación", dijo el club aragonés.