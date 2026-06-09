Astou Ndour es nueva jugadora del Casademont Zaragoza, aunque llegará en 2027

Había ganas de que, tras las dolorosas salidas, el Casademont Zaragoza femenino hiciera público alguno de sus fichajes para la temporada que viene. Pues bien, el primer anuncio ha sido de los gordos porque el club aragonés ha comunicado que ha llegado a un acuerdo para que Astou Ndour sea su nueva jugadora.

La jugadora interior, de sobras conocida, llegará a Zaragoza a sus 31 años para ser una de las grandes referencias de su juego interior. Eso sí, Ndour se incorporará a las órdenes de Carlosa Cantero a partir de enero de 2027. Es decir, se perderá los primeros meses de la temporada. Su contrato será hasta el final de la campaña 27-28, por lo que firma por una campaña y media.

Campeona de la WNBA con Chicago Sky, plata con España en los JJOO de Río 2016, campeona y MVP del Eurobasket en 2019… El Casademont Zaragoza incorpora a "una pívot referente en el mundo del baloncesto y una de las jugadoras interiores más importantes de la última década en España".

Trayectoria

Natural de Dakar, Ndour se trasladó a Gran Canaria y allí dio sus primeros pasos en el mundo del baloncesto. Desde entonces una trayectoria al más alto nivel combinando la WNBA y el baloncesto europeo: San Antonio Stars, Chicago Sky, Dallas Wings, Connecticut Sun, Fenerbahçe, Perfumerías Avenida, Reyer Venezia o Famila Basket Schio.

Su última experiencia fue en el Emlak Konut turco, donde firmó unos promedios de 18,1 puntos, 7,9 rebotes y 22,3 de valoración por encuentro. Astou lideró al equipo a su mejor clasificación histórica, logrando el tercer puesto tras Fenerbahce y Galatasaray.