Campaña de abonados del Casademont Zaragoza: fechas relevantes y precio "en breve"

Pocos minutos después de anunciar el fichaje de Astou Ndour, el Casademont Zaragoza publicó en su web las fechas relevantes con respecto a la campaña de abonados para que va ser una temporada muy especial para el club, la de su 25º aniversario.

Lo que aún no ha dado a conocer es el precio del abono en los distintos anillos del Príncipe Felipe, aunque en el propio comunicado el Casademont asegura que "en breve" estará disponible en el área de usuario. Para comenzar, este miércoles día 10 de junio se producirá la presentación de la campaña de abonados. El acto tendrá lugar, a partir de las 11.00 horas, en la sede de la Caja Rural de Aragón, en el Coso.

Desde entonces, se dará el pistoletazo de salida para los cambios de localidades y comunicaciones de bajas, el inicio de ventas de nuevos abonados y el plazo para comunicar números de cuentas de domiciliación. Este periodo se alargará hasta el 22 de junio.