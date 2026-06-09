Casademont Zaragoza
Campaña de abonados del Casademont Zaragoza: fechas relevantes y precio "en breve"
La presentación de la campaña se producirá este miércoles en la sede de la Caja Rural de Aragón
Pocos minutos después de anunciar el fichaje de Astou Ndour, el Casademont Zaragoza publicó en su web las fechas relevantes con respecto a la campaña de abonados para que va ser una temporada muy especial para el club, la de su 25º aniversario.
Lo que aún no ha dado a conocer es el precio del abono en los distintos anillos del Príncipe Felipe, aunque en el propio comunicado el Casademont asegura que "en breve" estará disponible en el área de usuario. Para comenzar, este miércoles día 10 de junio se producirá la presentación de la campaña de abonados. El acto tendrá lugar, a partir de las 11.00 horas, en la sede de la Caja Rural de Aragón, en el Coso.
Desde entonces, se dará el pistoletazo de salida para los cambios de localidades y comunicaciones de bajas, el inicio de ventas de nuevos abonados y el plazo para comunicar números de cuentas de domiciliación. Este periodo se alargará hasta el 22 de junio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Peter Ademo y Raúl Pereira, las dos sorpresas en los fichajes de Lalo para el Real Zaragoza
- Se aproxima una masa de aire polar a Zaragoza: los termómetros se desplomarán 8 grados en apenas 48 horas
- El arquitecto que diseñó el tranvía de Zaragoza: '¿El mayor error? No hacer la línea 2 inmediatamente después
- La revolución de la IA amenaza a 250.000 trabajadores muy cualificados de Aragón: estas son las profesiones más expuestas
- El aragonés Javi Roda antepone su deseo de volver al Real Zaragoza a seguir en Primera con el Elche
- Tachi renueva, Lalo confía en la continuidad de Francho y dejan el Real Zaragoza hasta 26 jugadores
- El robo de un móvil acaba en una multitudinaria pelea entre jóvenes bajo el Puente de Hierro de Zaragoza
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Anartz Peña como segundo portero por petición expresa de Ibai Gómez