Casademont Zaragoza
La FEB cambia el criterio para la clasificación a la Euroliga: así podría afectar al Casademont Zaragoza
Ser campeón de la Liga Regular ya no dará un puesto directo para la fase final de la competición
La Asamblea de la Federación Española de Baloncesto ha determinado un cambio en los criterios para la clasificación a competiciones europeas que puede afectar directamente al Casademont. Para jugar la Euroliga 27/28, el campeón de la Liga regular ya no tendrá ese premio, que desparece este curso. Las plazas serán para los tres primeros al finalizar el playoff y si hubiera una cuarta, para el campeón de la Copa de la Reina.
De esta manera, el Casademont Zaragoza no hubiera tenido plaza directa en la Euroliga de esta próxima temporada y que será la última, si no hay novedades, en el que la Final Six será en el Príncipe Felipe. Esta medida puede significar una menor competitividad en la primera fase del curso.
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