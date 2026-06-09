Primeras palabras de Astou Ndour como nueva jugadora del Casademont Zaragoza: "No os imagináis la ilusión que me hace dar este paso en mi carrera"

Astou Ndour se ha convertido este martes en el primer fichaje anunciado por el Casademont Zaragoza para la temprada 2026-27, si bien la internacional española no podrá incorporarse al equipo de Carlos Cantero hasta el próximo mes de enero por motivos personales. En cualquier caso se trata de un fichaje de relumbrón, de una jugadora de garantías para el juego interior con una amplia experiencia tanto nacional como internacional en Europa y en la WNBA.

La jugadora nacida en Senegal se ha pronunciado horas después del anuncio del club aragonés con un mensaje en sus redes sociales: "Zaragoza, Aragón…No os imagináis la ilusión que me hace dar este paso en mi carrera ¡Quiero sentir cómo la RASMIA nos lleva a todo lo que soñemos juntas! ¡A por todas!", ha escrito Ndour en su cuenta de X.

Ndour es el primer fichaje del Casademont, que además ha renovado en las últimas semanas a Nadia Fingall y Ornella Bankolé. Por contra, no continuarán Helena Pueyo y Stephanie Mawuli, al no renovar sus contratos, mientras que Aminata Gueye hizo efectiva su cláusula de rescisión y no cumplirá el año que le restaba. Misma salida por la que optó Carla Leite, quien ya no disputó siquiera los playoffs por el título.

Quienes sí tienen contrato en vigor para el próximo curso sin necesidad de renovar son Mariona Ortiz, Laia Flores, Veronika Vorackova, Helena Oma, Merritt Hempe y Nerea Hermosa, además del entrenador Carlos Cantero, que actualmente se encuentra de permiso por paternidad.

El primer fichaje anunciado es toda una declaración de intenciones del club aragonés por mantener el nivel de competitividad de la plantilla y volver a competir por todos los títulos la próxima temporada en la que el Casademont Zaragoza disputará la Supercopa, la Euroliga y será el anfitrión de la Copa de la Reina. Todo ello en la celebración de los primeros 25 años de vida del club aragonés.