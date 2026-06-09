Santi Yusta se cansa de las críticas de la afición del Casademont Zaragoza: "Mucho 'hate' últimamente por aquí, ¿no?"

Agridulce ha tenido que ser la temporada para Santi Yusta. El capitán del Casademont Zaragoza ha vivido quizá la mejor campaña de su carrera a nivel personal, con números espectaculares que le llevaron a ser durante muchas semanas el jugador más valorado de la Liga ACB.

No obstante, su rendimiento no fue suficiente para contagiar al resto del equipo y para enderezar el caótico rumbo que los aragoneses han tenido durante un curso que estuvo a un segundo de terminar en tragedia. Además, el madrileño ha recibido bastantes críticas por parte de la afición por pensar más en lo individual que en lo colectivo.

En una demostración más de que parte de la 'Marea Roja' no está contenta con su capitán, una publicación en las redes sociales del Casademont en la que se destaca que Yusta había acabado un año más como máximo anotador más de la ACB se ha llenado de comentarios en contra del jugador, una situación que no ha pasado desapercibida por el propio Yusta.

El mensaje

El madrileño ha respondido a esas acusaciones con un mensaje claro y contundente. "Mucho 'hate' últimamente por aquí, ¿no? Parece que algunos, si no critican, no se quedan tranquilos. Pero bueno, cada uno se entretiene como puede", ha escrito el del Casademont.

A pesar de haber entrado este curso en la historia del club con varios récords y tener contrato para la próxima temporada, lo cierto es que los rumores sobre una posible salida de Yusta del Casademont son constantes y no está claro si el madrileño empezará la que sería su sexta temporada en Zaragoza.