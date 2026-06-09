Estos son los datos de afluencia al Príncipe Felipe para ver al Casademont Zaragoza en la ACB: crecimiento a pesar del esperpento

Desde luego que ha sido el año en el que, hablando del equipo masculino, se ha visto más espectáculo en el Príncipe Felipe. De hecho, ha sido la peor temporada como local (balance de 5 victorias y 12 derrotas) desde el año 2008. Sin embargo, y a pesar de ello, la Marea Roja no ha abandonado a su equipo. Al menos así lo dicen los datos oficiales de la Liga ACB. De hecho, la afluencia de la afición al pabellón zaragozano incluso se ha incrementado con respecto al curso pasado.

Durante el curso 25-26, una media de 6.906 espectadores acudieron al Príncipe Felipe. Hay que aclarar que estos datos son solamente de la competición doméstica y se dejan fuera los partidos europeos. En ellos, al ser entre semana e influido por la nefasta actuación del Casademont en la FIBAEurope Cup, las entradas han sido mucho más flojas. Tampoco han ido mucho mejor las cosas en la ACB, a pesar de la milagrosa salvación en Lugo, pero ahí la asistencia no se ha visto resentida por las dudad que ha dejado el equipo. Desde el club, que han insistido mucho en los últimos tiempos con el mensaje de estar todos juntos, no pueden tener queja con cómo se ha comportado su afición ya que solos no los han dejado.

Con respecto a la campaña 24-25 incluso se ha visto aumentada en casi 300 personas por partido. Esos 6.906 espectadores de media, el mejor dato del último lustro, colocan al Casademont Zaragoza como uno de los equipos que más seguidores consigue atraer hacia su pabellón. Concretamente, es el séptimo en una lista que encabeza el Valencia Basket (11.916) seguidos por el Unicaja y el San Pablo Burgos.

Eso sí, este dato viene tremendamente marcado por la capacidad que tienen las distintas canchas en las que se ha jugado este curso la Liga ACB. Los más de 10.000 asistentes que pueden acudir al Príncipe Felipe le da al Casademont una posibilidad que otros equipos no tienen. En este aspecto, la estadística se vuelve en contra del club zaragozano y, en porcentaje de asistencia con respecto a la totalidad del aforo, el Casademont es uno de los equipos que está a la cola. Con un 64,28%, solo ha habido cuatro pabellones con, en porcentaje, más asientos vacíos: los del Joventut de Badalona, el Gran Canaria, el Baskonia y el Real Madrid. Todos ellos tienen en común su gran aforo.

El Pazo de Lugo lidera

En el otro lado, con lleno prácticamente semana tras semana (más de un 99% de asistencia), está el Pazo de los Deportes de Lugo donde juega el Breogán, un lugar que ya está dentro de la historia del Casademont después de lo que pasó hace tan solo unos días. Por encima del 90% de afluencia están también el Manresa, el Tenerife, el San Pablo Burgos y el UCAM Murcia.

Hablando en términos generales, la ACB está de récord. La Liga Endesa ha superado la barrera de los dos millones de espectadores en los pabellones durante la fase regular: 2.082.981 espectadores han presenciado en directo los 306 partidos disputados hasta el momento. La temporada 25-26 supera la cifra más alta de la historia, que hasta ahora eran los 2.001.438 del curso 06-07, hace 19 años. Un promedio de 6.807 aficionados han vivido cada partido de la competición, 296 más por encuentro (+4,5%) que la última temporada.