El Casademont Zaragoza lanza su campaña de socios con el mismo precio para el abono club y un aumento para el femenino

El Casademont Zaragoza, menos de dos semanas después del final de temporada, afronta el comienzo del siguiente curso con la campaña de abonados bajo el lema "Todos juntos". La consecución de éxitos dispares por parte de las secciones masculina y femenina han motivado un aumento del precio del carné exclusivo para ver a las chicas en el Príncipe Felipe, mientras que el abono club, que da acceso en sus distintas modalidades a los partidos de todos los equipos del Casademont, mantiene los mismos precios en todos sus rangos con respecto al año anterior.

Así, el precio de la renovación del 'Abono femenino', para los adultos en sus dos zonas del pabellón, pasa de costar 200 euros a 230, mientras que los nuevos socios encontrarán un aumento idéntico, pasando de los 220 € de la temporada 25-26 a los 250 de la siguiente. En el caso de los menores de 16 años, el precio sube de los 150 a los 165 €. Por su parte, en el caso del abono club, todos los precios se mantienen idénticos con respecto al año anterior en cada uno de sus tramos por edades y zonas (con ligeras variaciones de 50 cts. en algunos casos).

El club es consciente de la diferencia que supone competir en la primera división del baloncesto nacional o hacerlo en la segunda después de haber militado en ambas durante el cuarto de siglo de su historia. En este sentido, para Nacho Simavilla, director del Área de Negocio del Casademont Zaragoza, es una gran noticia encarar una nueva campaña en la élite: "Vamos a celebrar nuestro 25 aniversario en tanto en ACB como en Liga Femenina Endesa", ha remarcado este miércoles durante la presentación de la campaña en el Salón de Columnas de Caja Rural.

Durante el acto, Simavilla también ha expresado su deseo de volver a superar las altas cotas alcanzadas este año en cuanto a número de abonados, que en el presente curso ha rondado los 8.100 socios. Todos los abonos volverán a ser en formato digital, existiendo la posibilidad de adquirir uno físico por 5 €. De igual manera, se mantienen los descuentos del 20 % para mayores de 65 años, discapacidad superior al 33 % y desempleados.

En una presentación dirigida por el speaker del club, David Aso, ha sido Carmelo Blas, del Área de Ticketing, el encargado de desglosar las diferentes modalidades del carné de socio y sus novedades con respecto a la recién finalizada temporada. Entre esos cambios, destaca el "reto del abonado" anunciado hace un año, que consiste en un descuento del 5 % en la renovación para aquellas personas que acudiesen a todos los partidos a lo que tenían acceso con su carné durante la pasada campaña. Los precios al completo en los diferentes anillos del Felipe, así como todos los descuentos, se pueden consultar ya en la página web del Casademont.