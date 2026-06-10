Las cifras de la Fundación Basket Zaragoza: 1.258 niños y niñas, 18 colegios, 110 entrenadores, 94 equipos y mucho más

La Fundación Basket Zaragoza puso este miércoles el broche final a otra temporada de récord con una fiesta en Aura Restaurante. Hasta 1.258 niños y niñas han practicado baloncesto este curso a través de la fundación del club aragonés, que no para de crecer tanto en número como en cantidad de proyectos que lleva a cabo por toda la comunidad cada temporada.

Este curso han sido 18 los colegios adscritos, con 1.008 niños y niñas, a los que se han sumado seis escuelas, dos en la capital aragonesa y otras cuatro en la provincia: Alagón, Tauste-Gallur, Borja y Tarazona, agrupando hasta a 260 pequeños alrededor de la canasta. Esta temporada se han sumado dos nuevos colegios, el CPI Ana María Navales y el Colegio Alemán, y ya tiene nuevas incorporaciones para la próxima, continuando así su expansión.

El CEIP Lucien Briet, el CEIP Río Ebro, el CEIP Hermanos Argensola, el Colegio María Inmaculada-Claretianas y el CEIP Jerónimo Blancas se sumarán a la Fundación Basket Zaragoza en la campaña 2026-27, alcanzando así los 23 colegios adscritos en total. En la 2025-26 ha contado con 18 centros escolares.

La labor de la fundación empieza en los más pequeños, puesto que de los 1.258 participantes un 15% tenían entre 0y 6 años, mientras que el 85% restante llegaba hasta los 17 años. 165 de esos niños y niñas han practicado baloncesto y los 1.093 restantes han comenzado por el minibasket.

Pero la fundación no solo está en los colegios, sino que tiene también otros proyectos, alguno de ellos completamente consolidados como el Trespiés, pensado para facilitar el acceso gratuito al deporte (baloncesto, balonmano, atletismo y fútbol sala) a cientos de escolares en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad. Este año han sido 300 los menores que han disfrutado del deporte en 9 colegios diferentes.

Para que toda esta labor salga adelante, la Fundación Basket Zaragoza cuenta con 110 entrenadores para los 94 equipos que participan en los Juegos Escolares de Aragón. Unos técnicos que cuentan con formación continua dentro de la propia fundación para completar hasta 6.400 entrenamientos y dirigir 1.926 partidos en la temporada ya terminada.

Además, la fundación lleva a cabo otras actividades como ‘Una mañana en el Felipe’, gracias a la cual ha organizado 55 visitas llevando a 3.150 niños y niñas de las tres provincias aragonesas a conocer el pabellón zaragozano. Asimismo ha organizado 18 visitas de jugadores y jugadoras de los equipos profesionales a diferentes colegios, organizó una fiesta de Navidad en el Felipe y ha realizado diferentes visitas solidarias a hospitales además de recoger material para donar.

Y la actividad no para en verano. Al contrario, la fundación organiza diferentes campus en toda la geografía aragonesa, Albarracín, Graus, El Olivar y CPI San Jorge, estos dos últimos en Zaragoza, con 1.150 niños y niñas. Esta misma semana el club ha anunciado que lanza diez becas para su campus de Albarracín en colaboración con el Departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, la Comarca de Albarracín y el Ayuntamiento de Albarracín. Unas becas que incluyen todos los gastos de la actividad y que pretenden que ningún niño o niña se quede sin baloncesto por cuestiones económicas.

También forma parte de la actividad de la fundación el equipo de la Copa Campeones que esta temporada ha puesto en marcha la Liga ACB y en la que Basket Zaragoza ha participado en colaboración con Special Olympics.