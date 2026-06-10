La exjugadora del Casademont Zaragoza Helena Pueyo ya no pertenece a las Phoenix Mercury de la WNBA

Helena Pueyo, jugadora del Casademont Zaragoza durante las dos últimas temporadas, tampoco jugará la WNBA este verano. El pasado curso la balear priorizó el poder estar con la selección nacional y por eso no dio el salto a la competición estadounidense, pese a que en abril de 2025 había firmado un contrato con Phoenix Mercury. Pese a que la talentosa jugadora nacional siempre ha expresado su deseo de probar en Estados Unidos tras su experiencia NCAA, lo cierto es que ha roto su vinculación con la franquicia.

En Arizona esperaban con los brazos abiertos a Pueyo. Nick U'Ren, General Manager de las Mercury, habló recientemente de las expectativas que tenían con la jugadora. "Esta jugando todavía en Europa y no sabemos cuando va a terminar exactamente su temporada. Es una cuestión que va día a día, pero obviamente estamos emocionados por su talento", señalaba mientras Pueyo apuraba sus últimos partidos en Zaragoza.

Pueyo firmó en 2025 un contrato para el training camp con Phoenix al que finalmente no acudió porque prefirió centrarse en la selección española. No obstante, sus derechos continuaban en poder de la franquicia de Arizona, que esperaba poder contar este curso con la jugadora balear. Sin embargo, actualmente no figura en la plantilla de las Mercury y en la web especializada herhoopstats.com aparece como contrato suspendido.

La pasada semana el Valencia Basket confirmó la incorporación de Pueyo para las dos próximas temporadas, hasta 2028, cerrando así una etapa de dos cursos en el Casademont Zaragoza. A la capital aragonesa llegó tras completar su formación en la NCAA, donde estuvo de 2019 a 2024 en las filas de la Universidad de Arizona.

Pueyo fue drafteada en el número 22 del Draft por Connecticut Sun y debutó en un partido amistoso frente a las New York Liberty, pero fue cortada poco después de ese encuentro. La balear completó su formación en el Segle XXI antes de emprender su aventura americana con las Arizona Wildcats, donde jugó hasta el 2024 promediando 5,9 puntos y 2,4 asistencias por partido en su última temporada.