El origen aragonés del nuevo entrenador del Valencia Basket

El Valencia Basket anunció este martes el sustituto de Rubén Burgos en en banquillo para la próxima temporada. La entidad taronja sorprendió al elegir a un técnico que debutará en la Liga Femenina Endesa después de una amplia experiencia en las categorías de formación de la selección española y en uno de los proyectos más potentes de cantera del baloncesto nacional, el Segle XXI. Javier Torralba Liso ha firmado un contrato para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029.

Torralba nació en Barcelona, donde además ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el mundo del baloncesto, empezando por el Sarriá y el Alameda hasta llegar en 2017 al Segle XXI, un club de formación por el que han pasado los grandes proyectos nacionales. Además, desde 2020 ha sido también el responsable del primer equipo, que ha competido en Liga Femenina 2.

Esa labor de clubs la ha compaginado con otro trabajo de formación en las categorías inferiores de la selección española, conquistando el bronce con la U17 en el Mundial de México o el título europeo con la U18. También ha formado parte del staff de la U20 en la que ha coincidido con la exjugadora del Casademont y que ahora tendrá a sus órdenes en el Valencia, Helena Pueyo.

No obstante, Javier Torralba tiene un vínculo mucho más fuerte con la comunidad aragonesa. Y es que su madre nació en Rivas, el barrio rural más antiguo de Ejea de los Caballeros, la capital de la comarca de las Cinco Villas. Allí reside parte de su familia y eso ha hecho que el nuevo entrenador del Valencia haya pasado mucho tiempo, sobre todo los veranos, en la comarca.

De hecho, Torralba tiene allí a su cuadrilla, El Trompo, y es un habitual de las fiestas de San Juan, que este año se celebran del 19 al 21 de junio, y que son muy populares en la localidad de Ejea de los Caballeros. Ahora este barcelonés de origen aragonés dirigirá al Valencia Basket, uno de los grandes rivales del Casademont Zaragoza en todas las competiciones que disputa.